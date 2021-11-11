عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصفدي يكشف سبب "عودة تفاعل" الأردن مع سوريا

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سبب "عودة تفاعل" المملكة مع الرئيس السوري بشار الأسد، معلنا أن بلاده أجرت محادثات مع واشنطن حول جهود التقارب هذه.

وقال الصفدي في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية حول "الجهود الإقليمية لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد"، إن "الأردن يتحدث مع الأسد بعد عدم رؤية أي استراتيجية فعالة لحل الصراع السوري".

وتساءل: "ماذا فعلنا كمجتمع عالمي لحل الأزمة؟، 11 عاما في الأزمة ماذا كانت النتيجة؟".

وتابع: "الأردن عانى نتيجة الحرب الأهلية السورية، حيث تشق المخدرات والإرهاب طريقها عبر الحدود، وتستضيف البلاد 1.3 مليون لاجئ سوري لا يتلقون الدعم الذي قدمه العالم من قبل".

سوريا والعودة لبيت العرب.. توقيت دقيق لزيارة عبدالله بن زايد

بعد زيارته سوريا.. وزير خارجية الإمارات يصل إلى الأردن

وأردف قوله: "نحن بصفتنا الدولة المضيفة يتعين علينا التعامل مع عبء ذلك بأموال أقل وأقل".

وكشف عن أن "الأردن أجرى محادثات مع الولايات المتحدة حول جهود التقارب".

وأضاف: "بصفتنا دولة مجاورة فإن مهمتنا هي معالجة مخاوفنا... لقد عانينا بشدة من هذه الأزمة، أكثر من أي أحد آخر".

وكان مدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني حاتوقي أعلن أن الأردن يتعامل مع الملف السوري كأمر واقع.

ووصف علاقات المملكة مع سوريا بالجيدة من الجانب الأمني، مؤكدا وجود تنسيق لإيجاد بيئة آمنة في لبنان وسوريا.

كما استقبل الأسد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في دمشق الثلاثاء، في أول زيارة من الجانب الإماراتي منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت الرئاسة السورية إن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بن زايد استعداد أبو ظبي لدعم جهود الاستقرار في سوريا.

واشنطن سوريا بشار الأسد الأردن الولايات المتحدة الرئيس السوري دمشق وزير الخارجية الاردني الحرب الأهلية أيمن الصفدي الرئيس السوري بشار الأسد

موضوعات متعلقة

سوريا والعودة لبيت العرب.. توقيت دقيق لزيارة عبدالله بن زايد

خيار سيادي .. فرنسا تعلق على زيارة وزير خارجية الإمارات لـ سوريا

ترشيحاتنا

حكم استخراج الزكاة من أرباح الشهادات البنكية

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن إثيوبيا

سفير مصر بفرنسا: مشاورات مستمرة بين السيسي وماكرون تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية

الصفدي يكشف سبب "عودة تفاعل" الأردن مع سوريا

الصحة: المحاذير في المطارات تتعلق بالمسافرين القادمين من تجمعات بشرية حادة

سعر و مواصفات ماكلارين 570GT موديل 2021 في الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لها .. زوجة قتيل الإسماعيلية تكشف سرًا في الجريمة |فيديو

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

الوجبات بتتحضّر في الحمام ..ضبط 250 كيلو دواجن فاسدة بمطعم شهير بطنطا..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

فيديو

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ