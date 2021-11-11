عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة انفجار سيراليون إلى 131 قتيلا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفعت حصيلة القتلى في انفجار صهريج الوقود في المنطقة الصناعية في فريتاون عاصمة سيراليون في غرب أفريقيا، إلى 131 شخصا، بحسب أرقام جديدة نُشرت الأربعاء.

وقالت مسؤولة التواصل في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، لامارانا باه: ”ارتفعت حصيلة القتلى إلى 131، ولا يزال 63 شخصا في المستشفى“.

وأعلنت رئاسة سيراليون من جهتها عن مراسم بعد الظهر بعد انتهاء ثلاثة أيام من الحداد الوطني الذي أعلنه رئيس الدولة يوليوس مادا بيو، الأحد.

وأفاد شهود عيان بأن الصهريج انفجر الجمعة في محطة وقود بعدما اصطدم بشاحنة كبيرة أخرى. وامتدت النيران بعدها إلى الحي المجاور.

وأوضح المتطوع جوسو جاكا يورما، الذي كان في المكان، أن غالبية الضحايا كانوا باعة متجولين وسائقي دراجات نارية حاصرتهم النيران فيما كانوا يحاولون جمع وقود تسرب من الصهريج.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عددا من الضحايا يرقدون في شوارع العاصمة فريتاون بعد أن أصيبوا بحروق شديدة، مع اشتعال نيران في متاجر ومنازل قريبة.

وذكرت ”إيفون آكي سوير“، رئيسة بلدية المدينة الساحلية، أن ”لقطات الفيديو والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مروعة.. هناك شائعات بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم“.

وسيراليون مستعمرة بريطانية سابقة وإحدى الدول الأشد فقرا في العالم رغم أن أرضها غنية بالألماس.

وانهار اقتصادها الذي ينهشه الفساد، بسبب حرب أهلية (1991-2002) أسفرت عن نحو 120 ألف قتيل.

ارتفاع ضحايا انفجار شاحنة وقود في سيراليون إلى 91 وفاة وإصابة المئات

لقطات مروعة لانفجار ناقلة وقود وسقوط 100 قتيل في سيراليون.. تفاصيل

ولا يزال اقتصاد البلاد ضعيفا بعد تفشي وباء ”إيبولا“ على نطاق واسع بين 2014 و2016 وانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية وتفشي فيروس كورونا العام الماضي.

ويلقى عشرات الأشخاص في القارة الأفريقية مصرعهم بين الحين والآخر، في حوادث متعلقة بانفجار صهاريج وقود أو حرائق بمصافٍ غير قانونية للنفط.

وأواخر الشهر الماضي، قتل 25 شخصا على الأقل، بينهم قصّر، في حادث انفجار وحريق شب بمصفاة نفطية غير قانونية في ولاية ريفرز النيجيرية.

وفي يوليو الماضي، قُتل 13 شخصا وأصيب كثر آخرون بجروح حين انقلبت شاحنة صهريج وانفجرت على طريق عام في غرب كينيا.

وقبل عامين، قتل 57 شخصا وجرح 65 آخرون، جراء انفجار شاحنة وقود بعد تعرضها لحادث في تنزانيا.

انفجار إفريقيا كورونا مستشفي سيراليون انفجار سيراليون كوارث

موضوعات متعلقة

طائرة إماراتية تحمل 16 طنا من الإمدادات الطبية لدولة سيراليون

لقطات مروعة لانفجار ناقلة وقود وسقوط 100 قتيل في سيراليون.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سبيس إكس تطلق صاروخا نحو الفضاء على متنه 4 أفراد

دعاء رزق المال والزواج .. احرص عليه في صلاة الفجر

سيد عبدالحفيظ: محمد عادل أدار مباراة عمره حتى سجل الأهلي الهدف الخامس

ارتفاع حصيلة انفجار سيراليون إلى 131 قتيلا

قيمتهما 8 مليون دولار..بيع سوارين من الألماس كانت تملكهما ملكة فرنسا في مزاد

فيراري F8 سبايدر الإيطالية تحصل على تعديلات ألمانية مثيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لها .. زوجة قتيل الإسماعيلية تكشف سرًا في الجريمة |فيديو

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

فيديو

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ