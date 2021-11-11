مصر وسويسرا تؤكدان أهمية العلاقات المتميزة بينهما على مختلف المستويات

أكدت مصر وسويسرا أهمية العلاقات المتميزة التي تربط البلدين على مختلف المستويات.



جاء ذلك خلال جولة للمشاورات السياسية التي عقدت بين البلدين بالعاصمة السويسرية برن برئاسة مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير د. بدر عبد العاطي، ومن الجانب السويسري السفيرة مايا تيسافى مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وذكرت وزار الخارجية اليوم الخميس أن الجانبين اتفقا على وجود العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لدفع العلاقات السياسية والاقتصادية، وتناولا التعاون في ملفات استرداد الآثار المصرية، والهجرة، وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والمالي بما في ذلك العمل على تعزيز الصادرات المصرية إلى سويسرا، وتشجيع الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها في مصر، فضلاً عن إمكانيات الاستفادة من الخبرة السويسرية في مجالات التدريب المهني والتعليم الفني.



كما عقد مساعد الوزير لقاء مع السفيرة ليفيا ليو وزيرة الدولة للشئون الخارجية السويسرية، حيث تم تناول أبرز المستجدات ذات الصلة بعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المتبادل على المستوى متعدد الأطراف.



وبحث السفير عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية مع وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية مارى جبريال اينشن فليش أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والإنجازات التي تم تحقيقها من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين المناخ الاستثماري، والنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري.



وأشاد الجانبان بإطلاق برنامج التعاون الجديد بين البلدين للأعوام ٢٠٢١-٢٠٢٤، وناقشا فرص تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمنة وإعادة التدوير وإدارة الموارد المائية ونظم الري الحديثة والأمن السيبراني وتصنيع اللقاحات، فضلاً عن آفاق تعزيز استثمارات الشركات السويسرية في قطاعات البنية التحتية المختلفة كالسكك الحديدية والطاقة المتجددة والنظيفة ودعم انخراطها في المشروعات القومية الضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء المدن الذكية الجديدة.