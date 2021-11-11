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برلمان

فى طلب إحاطة لوزير الإتصالات..

برلماني يحذر من ألعاب الفيديو: ترسخ للقتل والعنف لدى الأطفال

أيمن محسب، عضو مجلس
أيمن محسب، عضو مجلس النواب،

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن بعض ألعاب الفيديو التى يتم استيرادها من الخارج والتى تمثل خطورة على الشباب لما تحمله أفكار قائمة على القتل والدم وترسخ للعنف لدى النشء الجديد.

 

وأوضح  أن بعض هذه الألعاب تدخل السوق المصرى، ويكون لها تحديثات على الإنترنت أغلبها يرسخ للعنف والدم والقتل، وفي حال غياب الرقابة سيتحول الأمر لمبدأ لدى الأجيال الجديدة التى لديها شغف متابعة واقتناء هذه الألعاب الباهظة الثمن، مما يستوجب على الدولة ضرورة مراجعة كافة هذه الألعاب بشكل دوري ومن ثم منع استيراد ما يتعارض مع المبادئ والأهداف والسياسة العامة والتى قد تمثل خطورة على عقول الشباب المصرى.

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وأشار عضو البرلمان، إلى أن أسعار هذه الألعاب مرتفعة فى الوقت الذى يتخذها البعض وسيلة لكسب المال حيث تحقق مكاسب عالية جدا، ولكن فى نفس الوقت تمثل خطورة داهمة على عقول الشباب لما لها من تأثير سلبى على الأفكار، ومع مرور الوقت سيكون هناك حالة من الارتباط اللصيق للأطفال بها يصعب السيطرة على الوضع حينذاك.

 

 

وطالب محسب، وزارتى التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنسيق لمراجعة كافة ألعاب الفيديو فى السوق المصرى والتى تمثل خطورة على النشء الجديد وكيفية التصدى لها، لاسيما وأن الفترة الراهنة الدولة المصرية تولى ملف الوعى اهتمام خاص وبعض هذه الألعاب يتعارض مع السياسة العامة ويساهم بشكل كبير فى هدم ما يتم فى هذا المحور.

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