عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنكر الخسارة.. إثيوبيا: إيقاف الحرب مع قوات تيجراي مرهون بشرط

الجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن الحكومة الفيدرالية لديها تفوق عسكري جوا وأرضا على قوات جبهة تحرير تيجراي.

وحسبما نقلت قناة "العربية" اليوم الخميس، أضاف مفتي أن إيقاف الحرب مرهون باعتراف قوات تيجراي بالحكومة المنتخبة والانسحاب.

أخبار العالم| أمريكا تحذر إثيوبيا.. وضربات جوية تستهدف سد النهضة

8 رسائل عاجلة للخارجية الأمريكية بشأن أثيوبيا

يأتي ذلك مع إعلان جبهة تحرير تيجراي، الأربعاء، تحقيق انتصارات كبيرة في عدة جبهات بجميع أنحاء البلاد، لكن الجيش الإثيوبي زعم أنه حاصر مقاتلي الجبهة في المناطق التي توغلوا فيها.

وأعلن قائد جيش تحرير أورومو، جال مارو، الاثنين، أن قواته على بعد 40 كلم من أديس أبابا؛ مؤكدا أن الحرب في إثيوبيا ستنتهي "قريبا جدا" بتحقيق القوات المتحالفة النصر على آبي أحمد.

ومع اقتراب سقوط العاصمة أديس أبابا في أيدي جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير أورومو، كشفت سلسلة من تحقيقات أجرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن ارتكاب "جرائم حرب" من قبل قوات من أبي احمد وجيش إريتريا في إقليم تيجراي.

وتعهد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الأسبوع الماضي، بدفن أعداء حكومته 'بدماء الشعب الإثيوبي" في خطاب ملتهب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب الأهلية الدامية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم تيجراي شمال البلاد.

ودعا آبي أحمد المواطنين الإثيوبيين إلى حمل السلاح لمحاربة جبهة تحرير شعب تيجراي التي باتت علي أعتاب أديس أبابا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، إن أطراف الأزمة في إثيوبيا يدركون خطر الانزلاق إلى المجهول، مضيفًا أن "الحل لا يزال متاحا".

اثيوبيا الخارجية الاثيوبية تيجراي قوات جبهة تحرير تيجراي قوات تيجراي الجيش الإثيوبي

ترشيحاتنا

نصح بها الشعراوي.. 4 أسرار قرآنية تفرج الهم وتزيل الحزن وتزيد الرزق

قاتلة طفلتها بمعاونة زوجها: "كان بيطفي السجاير في جسمها وساعدته في تعذيبها"

صراع المراكز يشتعل داخل منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا الحاسمة

هجوم مخيف.. نجاة رجل عجوز من تمساح كبير.. فيديو

يخدم 5 محافظات..بيان عاجل من النواب بشأن إغلاق مركز السموم بالمنصورة

تجار المحمول بالجيزة يلجأون لشركات التقسيط لمواجهة الركود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

قرار جمهوري بفصل معاون بالنيابة العامة بغير الطريق التأديبي

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

التعليم تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس.. تفاصيل

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

ألبسوا جاكيت.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الأيام القادمة | فيديو

بسبب شيكابالا.. تعليق ناري من شوبير بعد توقيع عقوبة جديدة على الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

فيديو

هربت بالشبكة.. العريس أصيب بأزمة قلبية بعد فرار العروسة "فيديو"

اعتزال لطفي لبيب .. الفنان يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ