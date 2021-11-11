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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تجار المحمول بالجيزة يلجأون لشركات التقسيط لمواجهة الركود

صدى البلد

أبرمت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، اتفاقًا مع شركة شركة كونتكت للوساطة التأمينية تتولى من خلاله الشركة تقسيط مشتريات عملاء التجار أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

وقال محمد هدايه الحداد، عضو مجلس غرفة الجيزة التجارية نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول، إن الإتجاه لإبرام اتفاقية شراكة مع شركة كونتكت للوساطة المالية والتأمينية سببه حالة الركود الشديدة التي يعانيها قطاع تجارة الهواتف الذكية خلال الأشهر الأخيرة فضلًا عن السمعة الطيبة للشركة وما تتمتع به من ملاءة مالية جيدة.

وأشار "الحداد"، إلى أن سوق المحمول شهد خلال الفترة الماية وتحديدًا مع أزمة جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من فرض رسوم بنسبة متفاوتة على الأجهزة وكذلك الاكسسوار تسببت في ضعف المبيعات، وهددت نسبة كبيرة من العالمين بالقطاع بالخروج من السوق، وهو ما دفع مجلس إدارة الشعبة للبحث عن حلول للخروج من الأزمات التي يعانيها القطاع.

ومن جانبه، أكد محمد الطويل مدير إدارة تأمين الشركات بشركة كونتكت للوساطة التأمينية، أن الشركة مستعدة لتمويل كافة الأنشطة التجارية لتجار الهواتف الذكية من منتسبي غرفة الجيزة التجارية، كاشفًا أن شركته خاضعة للهيية العامة للرقابة المالية وهو ما يضمن الشفافية في التعامل فضلًا عن الاستمرارية المطلوبة في التعاملات التجارية، موضحًا أن نسب العمولة ستكون بسيطة ومتفاوتة بحسب المدة الزمنية للتقسيط.

الهواتف الذكية غرفة الجيزة التجارية شعبة الأتصالات التعاملات التجارية تجار المحمول

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تجار المحمول بالجيزة يلجأون لشركات التقسيط لمواجهة الركود

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