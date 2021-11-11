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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. معدل التنفس عند الأطفال..ما الطبيعي ومتى يجب القلق وفوائد زيت الخردل للصحة والشعر والبشرة 

البشرة
البشرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

معدل التنفس عند الأطفال.. ما الطبيعي ومتى يجب القلق

يتم تعريف معدل التنفس على أنه عدد الأنفاس التي يتم أخذها في الدقيقة. يختلف حسب العمر والحالة الطبية للشخص، بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من العوامل ، مثل ضغط الدم والنشاط البدني ومستوى الشوارد في الجسم ودرجة حرارة الجسم ، تغير معدل التنفس  .

فوائد حليب جوز الهند للرضع والأطفال

فوائد عديدة لـ حليب جوز الهند فقدان الوزن  وصحة القلب  وتعزيز مستويات المناعة  فهو غنى بالفيتامينات والمعادن ويحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة ، مما يجعله غذاءً غنيًا بالسعرات الحرارية ؛ لذلك ، من المهم ألا تستهلكها بشكل زائد. 

 يعتبر حليب جوز الهند غذاءًا جيدًا للفطام ويمكن استخدامه كبديل في حالة عدم تحمل اللاكتوز عند الأطفال الأكبر سنًا 

فيما يلي بعض الفوائد الصحية المؤكدة لحليب جوز الهند للأطفال والرضع:

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 فوائد زيت الخردل للصحة والشعر والبشرة 

 فوائد زيت الخردل للصحة والشعر والبشرة عديدة فهو يساعد على  تعزيز نمو الشعر ومفيد للصحة إليك أبرز فوائده وفقا لموقع stylesatlif
من الممارسات الشائعة في العديد من البلدان استخدام زيت الخردل الأصفر لتدليك الجسم. يعتقد الكثير من الناس أن القيام بذلك يوفر راحة سريعة من آلام العضلات والحالات المؤلمة مثل التهاب المفاصل.

هل يمكن للأطفال تناول مشروبات الطاقة؟ وما هي البدائل ؟

مشروبات الطاقة هي مشروبات جاهزة تحتوي على كافيين معروفة بتعزيز الطاقة وتحسين اليقظة العقلية والأداء البدني يستهلكها العديد من البالغين بانتظام ومع ذلك، لا يُنصح الأطفال والمراهقون بشدة بشرب مشروبات الطاقة بسبب آثارها السلبية  على الصحة.

غالبًا ما يخلط الأطفال والمراهقون بين مشروبات الطاقة ومشروبات الرياضة، ونتيجة لذلك ، فإنهم يستهلكون كميات كبيرة من مشروبات الطاقة للأغراض العامة ، مثل الماء ومن ثم ، فإن إعلام الأطفال بمشروبات الطاقة وسلامتهم أمر ضروري.

موقع صدى البلد المرأة والصحة الأخبار المهمة ضغط الدم صحة القلب

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