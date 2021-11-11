مهرجان الموسيقى العربية.. صابر الرباعي على مسرح النافورة السبت المقبل

تتواصل فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يحيى النجم التونسى صابر الرباعى حفلا فى الثامنة مساء السبت 13 نوفمبر على مسرح النافورة يتغنى خلاله بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات بنخبة من أعماله الخاصة.

وذلك إلى جانب باقة مؤلفات الطرب التى اشتهر بادائها يسبقه فاصلا للنجمة الشابة ريهام عبد الحكيم يتضمن نخبة من مؤلفات زمن الفن الجميل ومختارات من اشهر اعمالها الخاصة .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين عدد من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا أطلقا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمهداة الي روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر.

مهرجان الموسيقى العربية اليوم

وتعرض قناة cbc العامة حفل النجم الكبير هاني شاكر والفنانة مي فاروق، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، اليوم، في تمام الساعة 11:30 مساء.

يفتتح هاني، حفل مهرجان الموسيقى العربية، بأغنية "بلدي يا بلدي"، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ثم يقدم باقة متنوعة من أشهر أغنياته. أما مي فاروق فتقدم عددا من الأغنيات، في مقدمتها أغنية "على عيني يا حبة عيني" للراحلة وردة، ثم "يا طير" و"قولي عملك إيه قلبي"، و"رجعنا تانى للشتا" و"يا ملاك قلبك ملاك" و"دارت الأيام".

كانت قناة cbc العامة قد عرضت خلال الأيام الماضية، حفلات الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف راضي والفنان علي الحجار والموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي قدموا خلالها مجموعة من أهم أعمالهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويغني هاني شاكر باقة من اجمل أغانيه ومنها “لسه بتسالى بحبك انا ياريتنى البوم صور مشتريكى ماتهدديش على الضحكايه بتحبيه هو أنا انسى لو سمحتو”.