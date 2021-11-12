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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها البدانة والتدخين.. أسباب الإصابة بسرطان الكلى

الكلي
الكلي

بدأت الإصابات تزداد بسرطان الكلي وذلك لعدة أسباب لن يتوقعها الكثير ونعرض لكم أسباب وطرق الوقاية من سرطان الكلي

الأسباب


ليس من الواضح ما الذي يسبب معظم سرطانات الكلى.

يعرف الأطباء أن سرطان الكلى يبدأ عندما تحدث تغيرات (طفرات) في الحمض النووي لبعض خلايا الكلى. 

يحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي تخبر الخلية بما يجب أن تفعله. 

التغييرات تخبر الخلايا بالنمو والانقسام بسرعة. تشكل الخلايا غير الطبيعية المتراكمة ورمًا يمكن أن يمتد إلى ما وراء الكلى.

 يمكن أن تنفصل بعض الخلايا وتنتشر (تنتقل) إلى أجزاء بعيدة من الجسم.

عوامل الخطر
تشمل العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكلى ما يلي:

كبار السن 

يزداد خطر إصابتك بسرطان الكلى مع تقدمك في العمر.
التدخين. 

المدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى من غير المدخنين. 

تنخفض المخاطر بعد الإقلاع عن التدخين.
بدانة.

 الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى من الأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي.


ارتفاع ضغط الدم

 يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بسرطان الكلى.


علاج الفشل الكلوي. 

الأشخاص الذين يتلقون غسيل الكلى على المدى الطويل لعلاج الفشل الكلوي المزمن لديهم مخاطر أكبر للإصابة بسرطان الكلى.


بعض المتلازمات الموروثة. 

الأشخاص الذين يولدون بمتلازمات وراثية معينة قد يكون لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان الكلى ، مثل أولئك الذين يعانون من مرض فون هيبل لينداو أو متلازمة بيرت هوغ دوبي أو معقد التصلب الحدبي أو سرطان الخلايا الكلوية الحليمي الوراثي أو سرطان الكلى العائلي.
تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الكلى. 

يكون خطر الإصابة بسرطان الكلى أعلى إذا أصيب أفراد الأسرة المقربون بالمرض.

ظهور هذه العلامات قد تعني الإصابة بسرطان الكلي

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الوقاية


قد يساعد اتخاذ خطوات لتحسين صحتك في تقليل خطر الإصابة بسرطان الكلى. لتقليل المخاطر ، حاول:

الإقلاع عن التدخين. إذا كنت تدخن ، توقف عن التدخين. توجد العديد من الخيارات للإقلاع عن التدخين ، بما في ذلك برامج الدعم والأدوية ومنتجات استبدال النيكوتين. أخبر طبيبك أنك تريد الإقلاع عن التدخين ، وناقش خياراتك معًا.
الحفاظ على وزن صحي. اعمل على الحفاظ على وزن صحي. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فقلل عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها كل يوم وحاول أن تكون نشطًا بدنيًا معظم أيام الأسبوع. اسأل طبيبك عن الإستراتيجيات الصحية الأخرى لمساعدتك على إنقاص الوزن.
السيطرة على ارتفاع ضغط الدم. اطلب من طبيبك فحص ضغط الدم في موعدك التالي. إذا كان ضغط دمك مرتفعًا ، فيمكنك مناقشة الخيارات المتاحة لخفض هذه الأرقام. يمكن أن تساعد تدابير نمط الحياة مثل التمارين وفقدان الوزن وتغيير النظام الغذائي. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى إضافة أدوية لخفض ضغط الدم لديهم. ناقش خياراتك مع طبيبك.

حصوات الكلى الفشل الكلوي سرطان الكلى الإصابة بسرطان الكلوى

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