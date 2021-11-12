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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| لمحبي الفخامة .. 5 أنواع SUV موديل 2021 بالسوق المصري.. نوستالجيا| هل تتذكرها.. مركبات تركت بصمة كبيرة

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

لمحبي الفخامة .. 5 سيارات SUV موديل 2021 بالسوق المصري

يضم السوق المصري باقة متنوعة من طرازات 2021، والتي تتنوع بين فئة السيدان، وسيارات الهاتشباك، وايضا فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، والتي تلقى إقبالا كبيرا نظرًا للعديد من المقاومات القياسية، إلى جانب القدرات الخاصة بكل صانع.

 

شبابية اقتصادية .. سوزوكي تكشف عن نسختها Celerio

كشفت شركة سوزوكي اليابانية عن نسختها الجديدة Celerio التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، لتواصل تألقها داخل السوق العالمي، وتتمتع تلك النسخة بالعديد من المقاومات كونها واحدة من الإصدارات الشبابية، إضافة إلى سعرها الجيد، ومعدل استهلاكها المناسب للوقود.

 

سعر ومواصفات بورشه 911 موديل 2021 في مصر .. صور

تعتبر النسخة بورشه 911 واحدة من الإصدارات الشهيرة التابعة للعلامة التجارية الألمانية، حيث تمتلك تلك النسخة باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب برامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق، والمظهر الانسيابي الذي يتمتع بالعديد من اللمسات الرياضية.

 

نوستالجيا| هل تتذكر هذه السيارات .. مركبات تركت بصمة كبيرة

استطاعت السيارات بمختلف أنواعها ان تترك بصمة كبيرة داخل الشوارع العالمية والطرقات، فهي وسيلة الانتقال الاشهر حول العالم، نسبة إلى تاريخها الممتد، واعتماديتها، والكثير من التقنيات المستخدمة من قبل كل صانع مع اختلاف الفترات الزمنية.

 

رسميًا .. سوبارو تطلق سولتيرا الكروس أوفر الكهربائية موديل 2023

تعزز شركة سوبارو اليابانية من تواجدها عبر نسخة جديدة تحمل اسم سولتيرا، حيث تنتمي تلك النسخة إلى فئة الكروس أوفر الكهربائية، وجاءت تلك السيارة بالتعاون من تويوتا العملاقة، والتي تستند للطراز bZX4 ولكن مع عدة فروقات خاصة بناحية التصميم الفني.

 

جديد في مصر.. أودي RS Q8 موديل 2022 |تفاصيل

تقدم شركة أودي الالمانية باقة متنوعة من الطرازات القوية، والتي تحمل الكثير من التجهيزات الفنية وعناصر الرفاهية، إلى جانب تقنيات الحماية والامان، والتصميمات الهيكلية الخاصة بكل طراز، وتعد النسخة أودي RS Q8 موديل 2022 واحدة من احدث الاصدارات التي سوف تنطلق داخل السوق المصري.

اخبار السيارات اخبار السيارات 5 سيارات SUV موديل 2021 سوزوكي بورشه 911

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أخبار السيارات| لمحبي الفخامة .. 5 أنواع SUV موديل 2021 بالسوق المصري.. نوستالجيا| هل تتذكرها.. مركبات تركت بصمة كبيرة

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