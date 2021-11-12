أخبار السيارات| لمحبي الفخامة .. 5 أنواع SUV موديل 2021 بالسوق المصري.. نوستالجيا| هل تتذكرها.. مركبات تركت بصمة كبيرة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

يضم السوق المصري باقة متنوعة من طرازات 2021، والتي تتنوع بين فئة السيدان، وسيارات الهاتشباك، وايضا فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، والتي تلقى إقبالا كبيرا نظرًا للعديد من المقاومات القياسية، إلى جانب القدرات الخاصة بكل صانع.

كشفت شركة سوزوكي اليابانية عن نسختها الجديدة Celerio التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، لتواصل تألقها داخل السوق العالمي، وتتمتع تلك النسخة بالعديد من المقاومات كونها واحدة من الإصدارات الشبابية، إضافة إلى سعرها الجيد، ومعدل استهلاكها المناسب للوقود.

تعتبر النسخة بورشه 911 واحدة من الإصدارات الشهيرة التابعة للعلامة التجارية الألمانية، حيث تمتلك تلك النسخة باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب برامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق، والمظهر الانسيابي الذي يتمتع بالعديد من اللمسات الرياضية.

نوستالجيا| هل تتذكر هذه السيارات .. مركبات تركت بصمة كبيرة

استطاعت السيارات بمختلف أنواعها ان تترك بصمة كبيرة داخل الشوارع العالمية والطرقات، فهي وسيلة الانتقال الاشهر حول العالم، نسبة إلى تاريخها الممتد، واعتماديتها، والكثير من التقنيات المستخدمة من قبل كل صانع مع اختلاف الفترات الزمنية.

تعزز شركة سوبارو اليابانية من تواجدها عبر نسخة جديدة تحمل اسم سولتيرا، حيث تنتمي تلك النسخة إلى فئة الكروس أوفر الكهربائية، وجاءت تلك السيارة بالتعاون من تويوتا العملاقة، والتي تستند للطراز bZX4 ولكن مع عدة فروقات خاصة بناحية التصميم الفني.

تقدم شركة أودي الالمانية باقة متنوعة من الطرازات القوية، والتي تحمل الكثير من التجهيزات الفنية وعناصر الرفاهية، إلى جانب تقنيات الحماية والامان، والتصميمات الهيكلية الخاصة بكل طراز، وتعد النسخة أودي RS Q8 موديل 2022 واحدة من احدث الاصدارات التي سوف تنطلق داخل السوق المصري.