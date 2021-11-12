أحمد السقا: لم أنسحب من الكنز بسبب محمد رمضان و"بابا" صدقة جارية

أكد الفنان أحمد السقا ، أنه لم ينسحب من المشاركة في فيلم "الكنز" بسبب الفنان محمد رمضان ولكنه اعتذر عن المشاركة في العمل بسبب تغيرات طرأت على العمل لم تناسبه وقدم الاعتذار للمخرج الكبير شريف عرفة، كاشفا عن أنه كان سيؤدي دور الفنان محمد سعد.

وأضاف احمد السقا ، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" على قناة القاهرة والناس، أنه لم يندم عن أي عمل شارك فيه خلال مسيرته الفنية، قائلا: "مفيش عمل عملته ندمت عليه وكله كان في مميزات وأكيد كان في عيوب واختار الاعمال الفنية بقلبي وبستفتي قلبي ولو قلبي حس الأعمال بكمل على لطول".

وعبر أحمد السقا ، عن سعادته بالمشاركة، في اعمال الديلر من النجم خالد النبوي، وتجربة فيلم بابا، فضلا عن سعادته بتجربة ضيف الشرف في فيلم الفلوس مع النجم تامر السقا، مشيرا إلى أنه يعتبر فيلم "بابا" صدقة جارية لأنه كان سبب في معرفة الكثيرين عمليات الحقن المجهري لمواجهة صعوبة الحمل والانجاب.