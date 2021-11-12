السفير الفرنسي بالمملكة السعودية يشيد بحفل تامر حسني.. والأخير يعلق: شرف كبير ليا

أشاد السفير الفرنسي بالمملكة السعودية العربية، بحفل الفنان تامر حسني بـ موسم الرياض، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتب السفير الفرنسي في تويتة له: “سعيد باكتشاف بوليفارد #موسم_الرياض، خلال أمسية جديدة لا تنسى في عاصمة #الترفيه، مع المغني الأسطوري المصري تامر حسني! شكرًا للهيئة العامة للترفيه ولتركي آل الشيخ على هذا البرنامج الاستثنائي!”.

وعلق تامر حسني كاتبًا: “الف الف شكر معالي السفير الفرنسي بالمملكه السعوديه كلامك غالي اوي عندي و شرف كبير ليا و تحياتي الغاليه ليك و لحرمكم المصون”.

وأكمل تامر حسني في تويتة أخري: “كل الشرف ان سعادتكم تشوفني فنان ملهم الف شكر معالي السفير الفرنسي بالمملكه السعوديه”.

وأضاف تامر حسني: “تشرفت بإستقبالكم لي من قبل سعادتكم و حرمكم المصون ، الحفل رائع بتشريفكم و تشريف اهل الرياض الكرام الغاليين على قلبي”.

ونشر الفنان تامر حسني مجموعة من الصور التي التقطت في حفله مساء الخميس، على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض على حسابه بتطبيق انستجرام.

وعلق تامر حسني على الصور قائلا:" ألف شكر لكل الشعب السعودي الراقي و تشرفت بحضور معالي المستشار ترك آل شيخ و لإختياره لحفلتي لتكون أول حفل يحضره هو وسط الجماهير الغاليه بموسم الرياض وجودك شرفني معالي المستشار، تشرفت بكل هذا الحضور الرائع شكراً الشعب السعودي العظيم شكراً جمهور الرياض الغالي المحترم".

يذكر أن بدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.



وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

الف الف شكر معالي السفير الفرنسي بالمملكه السعوديه @ludovic_pouille كلامك غالي اوي عندي و شرف كبير ليا و تحياتي الغاليه ليك و لحرمكم المصون 🤍 https://t.co/pdZ94IyILc — Tamer Hosny (@tamerhosny) November 11, 2021

كل الشرف ان سعادتكم تشوفني فنان ملهم الف شكر معالي السفير الفرنسي بالمملكه السعوديه@ludovic_pouille https://t.co/DLozjLW7WO — Tamer Hosny (@tamerhosny) November 11, 2021