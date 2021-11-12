عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السفير الفرنسي بالمملكة السعودية يشيد بحفل تامر حسني.. والأخير يعلق: شرف كبير ليا

تامر حسني بصحبه السفير
تامر حسني بصحبه السفير الفرنسي بالمملكة السعودية

أشاد السفير الفرنسي بالمملكة السعودية العربية، بحفل الفنان تامر حسني بـ موسم الرياض، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وكتب السفير الفرنسي في تويتة له: “سعيد باكتشاف بوليفارد #موسم_الرياض، خلال أمسية جديدة لا تنسى في عاصمة #الترفيه، مع المغني الأسطوري المصري تامر حسني! شكرًا للهيئة العامة للترفيه ولتركي آل الشيخ على هذا البرنامج الاستثنائي!”.

 

وعلق تامر حسني كاتبًا: “الف الف شكر معالي السفير الفرنسي بالمملكه السعوديه كلامك غالي اوي عندي و شرف كبير ليا و تحياتي الغاليه ليك و لحرمكم المصون”.

 

وأكمل تامر حسني في تويتة أخري: “كل الشرف ان سعادتكم تشوفني فنان ملهم الف شكر معالي السفير الفرنسي بالمملكه السعوديه”.

 

وأضاف تامر حسني: “تشرفت بإستقبالكم لي من قبل  سعادتكم و حرمكم المصون ، الحفل رائع بتشريفكم و تشريف اهل الرياض الكرام الغاليين على قلبي”.

 

تركي آل الشيخ يعلن بث فعاليات موسم الرياض على منصة "شاهد"

تركي آل الشيخ ينشر فيديو طريفا للزعيم عادل إمام.. شاهد

 

ونشر الفنان تامر حسني مجموعة من الصور التي التقطت في حفله مساء الخميس، على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض على حسابه بتطبيق انستجرام. 

 

وعلق تامر حسني على الصور قائلا:" ألف شكر لكل الشعب السعودي الراقي و تشرفت بحضور معالي المستشار ترك آل شيخ و لإختياره لحفلتي لتكون أول حفل يحضره هو وسط الجماهير الغاليه بموسم الرياض وجودك شرفني معالي المستشار، تشرفت بكل هذا الحضور الرائع شكراً الشعب السعودي العظيم شكراً جمهور الرياض الغالي المحترم".

 

يذكر أن بدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

 

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

 

السفير الفرنسي لمملكة السعودية العربية الفنان تامر حسني تامر حسني حفل الفنان تامر حسني بموسم الرياض موسم الرياض السفير الفرنسي بالمملكة السعودية العربية

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يعلن بث فعاليات موسم الرياض على منصة "شاهد"

ابتسامتك سعادتي.. كندة علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف

نادين نسيب نجيم تتصدر تريند تويتر.. ومغردون: نجمة بكل المقاييس

تركي آل الشيخ ينشر فيديو طريفا للزعيم عادل إمام.. شاهد

ترشيحاتنا

محكمة أمريكية تجمد تسليم وثائق ترامب للجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول

حسام غالي في مباراة كرة سلة بصحبة الجارحي

أمريكا تدعو الحوثيين للإفراج عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء

هشام يكن : صلاح يحتاج لمن يمرر له الكرة بشكل سريع

بعد بلاغ القنبلة .. طائرة مصر للطيران تقلع من الدمام في طريق العودة للقاهرة

سورة قصيرة تزيد الرزق وتزيل الهم .. احرص على ترديدها يوميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

بعد بلاغ القنبلة .. طائرة مصر للطيران تقلع من الدمام في طريق العودة للقاهرة

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

بيبي بوشهري.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر الكويتية بسبب فيديو فاضح.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

فيديو

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ