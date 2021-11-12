أخبار الرياضة.. البرازيل تتأهل لـ كأس العالم قطر 2022.. أشرف بن شرقي يرحل عن الزمالك.. عبد الحفيظ مهدد بالإيقاف

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن الشأن الرياضي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

رسميا.. البرازيل تتأهل لـ كأس العالم قطر 2022 عقب الفوز أمام كولومبيا



تأهل منتخب البرازيل رسميا إلى كأس العالم قطر 2022 عقب فوزه أمام كولومبيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "آرينا كورنثيانز"، بمدينة ساو باولو، في إطار مواجهات الجولة الثالثة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

حسام غالي في مباراة كرة سلة بصحبة الجارحي



خاض حسام غالي نجم الأهلي السابق والمرشح لمنصب عضو مجلس إدارة النادي مباراة كرة سلة مساء أمس بصحبة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة .

وائل جمعة : صلاح والننى لن يغادرا منتخب مصر بعد مباراة أنجولا



أكد وائل جمعة مدير المنتخب الوطني، أن الثنائي محمد صلاح ومحمد النني، لن يغادرا معسكر المنتخب الوطني بعد مباراة أنجولا قائلا: "حتى لو تأهل المنتخب بعد الفوز على أنجولا، صلاح والنني معنا في المباراة الثانية أمام الجابون".



وكشف وائل جمعة في تصريحات خاصة لبرنامج بوكس تو بوكس في اتصال هاتفي منذ قليل: "المنتخب مستمر بجميع العناصر التي بدأ بها في مباراتي أنجولا والجابون، ولم نتحدث عن غياب اي لاعب في حال التأهل بععد اللقاء الأول".

صدمة في ليفربول قبل مواجهة آرسنال .. إصابة قوية لساديو ماني



تعرض ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده أمام توجو في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022.

لجنة الحكام تشكو سيد عبدالحفيظ.. والزمالك يدرس ايقاف التعامل مع القلعة الحمراء ..تفاصيل



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ينتظر العودة من تونس، لتجهيز مذكرة سيقدمها إلى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، وذلك بسبب تصريحاته لأحد البرامج التليفزيونية، والذي تحدث فيها عن التحكيم المصري".

الزمالك يطالب بتدخل وزارة الرياضة في قضية غرامات شيكابالا



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قررت إحالة ملف محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق إلى وزير الرياضة، وحساب المسئول عن ما حدث في أزمة غرامات اللاعب.

صحفي مغربي: بن شرقي سيرحل عن الزمالك ويرفض الأهلي



أكد عمر الشرايبي، صحفي مغربي، أن أشرف بن شرقي أثار لغطا كبيرا فى الفترة الماضية بالدوري المصري بسبب أزمة تجديد عقده مع نادى الزمالك.