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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الجيم.. أحمد زاهر في أحدث ظهور له.. شاهد

الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر صورا جديدة له، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر أحمد زاهر في الصور من داخل الجيم، مرتدي تيشيرت وبنطلون وكاب باللون الأسود، وعلق أحمد زاهر علي الصور، كاتبًا: “وقت الجيم”.

 

أحمد زاهر يتألق بالكاجوال في أحدث ظهور

أحمد زاهر يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

 

وينتظر الفنان أحمد زاهر عرض فيلمه الجديد «فارس» بجانب حسين فهمي وإيمان العاصي ونهال عنبر وأحمد صفوت وملك أحمد زاهر وعابد عناني وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم صلاح عبد الله، والفيلم من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز.


يذكر أن أحدث أعمال أحمد زاهر حكاية "كدبة كبيرة"من مسلسل ورا كل باب،ويجسد  ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين.


وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

 

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