مصطفى حامد عن كلوسيز: يقلل ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة بالوجه.. فيديو

قال الدكتور مصطفى حامد المستشار الطبي لشركة amd، إن منتج كلوسيز يتكون من زيت كبد الحوت وبه الأوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين أ، لافتا إلى أن المنتج مهم ومفيد للشعر لأنه يحتوي على فيتامين أ.



وأضاف الدكتور مصطفى حامد، خلال لقائه لـ برنامج "أنا والطبيب"، تقديم الإعلامية "ماري نعيم"، والمذاع على فضائية " صدى البلد 2": "المنتج أيضا مفيد للبشر لأنه يقلل تقدم عمر البشرة ويقلل التجاعيد والخطوط الرفيعة"، متابعا: "فيتامين أ هو المسؤول عن تنظيم الكولاجين ولذلك يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة بالوجه".

وأشار المستشار الطبي لشركة amd، إلى أن كلوسيز يضم الفيتامينات الثلاثة التى يحتاجها الجسم، إلى جانب أفضل الفيتامينات التي تقوي المناعة .

وتابع المستشار الطبي لشركة amd :" كلوسيز مفيد لمرضى الضغط والسكر بشكل كبير من أجل ضبط معدل ضغط الدم ونسبة السكر في الدم ".

وأكمل مصطفى حامد :" فيتامين د المتواجد داخل كلوسيز يحسن معدلات إفراز الأنسولين وسرعة امتصاصه بشكل سريع".

