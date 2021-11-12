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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقبال حافل لقائمة الخطيب في جولتها بأهلي مدينة نصر.. صور

صدى البلد

حظيت قائمة محمود الخطيب المرشح على مقعد رئاسة النادي الأهلي في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، بدعم وتأييد كبير أثناء جولتها في فرع النادي بمدينة نصر حيث حرص أعضاء الجمعية العمومية علي الترحيب بالخطيب وأعضاء القائمة والالتفاف حولهم.


اوأدى الخطيب وأعضاء قائمته الانتخابية، صلاة الجمعة  في المسجد الكبير بفرع مدينة نصر، قبل أن يقوم بجولة شملت أرجاء الفرع وتحدث خلالها مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي عن المحاور الرئيسية لبرنامج القائمة وأهمية الحضور يوم ٢٦ نوفمبر للتصويت واختيار مجلس جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.


وشرح الخطيب لأعضاء وعضوات النادي بفرع مدينة نصر أهمية انتخاب القائمة بالكامل، وما يحققه ذلك من تجانس ينعكس بصورة إيجابية على أداء المجلس بشكل عام، مشددا على ثقته في حرص أعضاء الأهلي على استقرار النادي ومجلس الإدارة المقبل.


وأكد للأعضاء أن القائمة تضم أسماء جديرة بالثقة بما تمتلكه من تاريخ وعطاء لسنوات طويلة، خاصة أنها تحظى بدعم لجنة حكماء النادي ورموزه من أجل تنفيذ برنامج مميز يحتاج إلى تواجد كل أعضاء القائمة بالكامل لتنفيذه على أرض الواقع.


وتضم قائمة الخطيب كل من : العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن كل من  محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.

الأهلى الخطيب النادي الأهلي العضوية مدينة نصر طارق قنديل محمد الجارحي محمود الخطيب الجمعيه العموميه خالد مرتجي محمد الدماطي أعضاء الجمعية العمومية العامري فاروق

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