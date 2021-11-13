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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

جنون وجراءة.. سيدة تقفز إلى عرين الأسد للرقص معه وإلقاء الأموال عليه

صدى البلد

بـ قلب قوي وجراءة شديدة، دخلت سيدة إلى عرين الأسد بكامل إراداتها، فقد قفزت السيدة  من  فوق حاجز حظيرة الأسد في حديقة حيوان وبدأت في الرقص وإلقاء المال على أحد الأسود المخيفة.

وقع الحادث الغريب داخل حديقة حيوان برونكس في نيويورك، وتظهر اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي المرأة التي ترتدي فستانًا أحمر وتحمل بعض الورود قبل أن تبدأ في الرقص مع أسد على بعد أمتار قليلة، وتلقي الأموال عليه.

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في المقطع الذي سجله زوج المرأة ، يمكن سماعها تتحدث إلى الأسد وتقول "اشتقت إليه كثيرًا"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ووصف زوجها بما قامت به الزوجة بأنها حركات سريالية وليست رقص بالمعنى المعروف، مضيفًا أنها خاطبت الأسد وقالت له:" أنت الملك ، أنا أحبك ، لقد عدت من أجلك".

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قام المتفرجون القلقون بتنبيه موظفي حديقة الحيوان ولكن عندما وصل المسئولون عن الحديقة كانت السيدة قد قفزت مرة أخرى من فوق الحاجز وخرجت من قفص الأسد.

في بيان ، أوضحت حديقة الحيوان أنها لم تكن في الواقع في خطر كبير لأن الخندق يفصلها عن الأسد.

 

السيدة سيدة الاسد حديقة حيوان إلقاء المال

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