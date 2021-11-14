ذكر يكتب الله لك به 110 حسنات ويغفر لك مثلها سيئات في أقل من دقيقة.. اغتنمه

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن هناك ذكر بسيط وسهل جدا لا يحتاج إلى متعلمين أو متفقهين، بل يحتاج أن نتعلمه ونعلمه لأولادنا وأمهاتنا وآبائنا.

وأشار محمد أبو بكر إلى أن هذا الذكر اليسير يكون سببا في أن يكتب الله لك به 110 حسنات ويغفر لك 110 سيئات في أقل من دقيقة واحدة.

وأوضح محمد أبو بكر أن هذا الذكر هو ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ تعالى اصْطفَى من الكلامِ أرْبعًا : سُبحانَ اللهِ ، والحمدُ للهِ ، ولا إِلهَ إلَّا اللهُ ، واللهُ أكْبَرُ . فمَنْ قال : سُبحانَ اللهِ كُتِبَتْ لهُ عِشرُونَ حسَنةً ، وحُطَّتْ عنهُ عِشرُونَ سيِّئَةً . ومَنْ قال : اللهُ أكْبرُ ، مِثلَ ذلِكَ . ومَنْ قال : لا إِلهَ إلَّا اللهُ مِثلَ ذلِكَ ، ومَنْ قال : الحمدُ للهِ ربِّ العالَمِينَ ، من قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَتْ لهُ ثلاثُونَ حسَنةً وحُطَّ عنْهُ ثلاثُونَ خَطيئَةً.

ونوه الداعية الإسلامى أن من قال "سبحان الله" كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال "الحمد لله" كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال "الله أكبر" كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال “لا إله الا الله” كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة، وإذا جمعناهم سنجد أن هذا الذكر يكتب الله لك به 110 حسنة ويحط عنك 110 سيئة.

ذكر يغفر لك ما تقدم من ذنبك

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا لكل ما فيه خير وصلاح وفلاح لأمته جمعاء، وكل الأعمال التي يغفر الله تعالى بها الذنوب.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حمد الله سبحانه وتعالى بعد الأكل والشرب يُعد من مكفرات الذنوب، منوهًا بأن هناك اثنتا عشر كلمة بعد الأكل تغفر ما تقدم من الذنوب، وهي: «الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ».



واستشهد بما ورد في جامع الترمذي، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ : الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».