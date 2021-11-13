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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة يكشف خدماته وتاريخ نشأته ..فيديو

اللواء طبيب أحمد
اللواء طبيب أحمد عبد الرؤف

قال اللواء طبيب أحمد عبد الرءوف بلاسي مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة ، أن مجمع الجلاء الطبي في البداية كان عبارة عن مستشفى منذ عام 1992 وكانت عبارة عن مبني واحد ، مؤكدا إنها تحولت إلي مجمع منذ عام 2014 مشيرا إلي أن هذا المجمع يضم 5 مستشفيات الأن .

واضاف أحمد عبد الرءوف بلاسي  خلال لقائه في برنامج  " درع الوطن "على فضائية تن  ، إن المجمع يضم جميع التخصصات الطبية ويحتوي علي مستشفى لجراحات القلب والصدر لدي الأطفال ويعمل علي تقديم الخدمات لأسر الضباط .

واوضح احمد عبد الرءوف ، إنه لدية خطة متكاملة لتطوير المجمع عن طريق تطوير الأجهزة وجلب احدث قسطرة للقلب والأعصاب وجلب أساتذة من الخارج  في مجال الطب لتعليم الكوادر المصرية .

وتابع : نعمل علي تدريب التمريض لأنه مهم جدا للعملية الطبية بعد دور الجراح مع المريض ، وهناك تعاون بيننا وبين الصروح الطبيعة العالمية .
 

الخدمات أطفال ضباط مستشفيات جمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة الجلاء الطبي اللواء طبيب أحمد عبد الرؤف بلاسي 5 مستشفيات جراحات القلب والصدر

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