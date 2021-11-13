مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة يكشف خدماته وتاريخ نشأته ..فيديو

قال اللواء طبيب أحمد عبد الرءوف بلاسي مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة ، أن مجمع الجلاء الطبي في البداية كان عبارة عن مستشفى منذ عام 1992 وكانت عبارة عن مبني واحد ، مؤكدا إنها تحولت إلي مجمع منذ عام 2014 مشيرا إلي أن هذا المجمع يضم 5 مستشفيات الأن .

واضاف أحمد عبد الرءوف بلاسي خلال لقائه في برنامج " درع الوطن "على فضائية تن ، إن المجمع يضم جميع التخصصات الطبية ويحتوي علي مستشفى لجراحات القلب والصدر لدي الأطفال ويعمل علي تقديم الخدمات لأسر الضباط .

واوضح احمد عبد الرءوف ، إنه لدية خطة متكاملة لتطوير المجمع عن طريق تطوير الأجهزة وجلب احدث قسطرة للقلب والأعصاب وجلب أساتذة من الخارج في مجال الطب لتعليم الكوادر المصرية .

وتابع : نعمل علي تدريب التمريض لأنه مهم جدا للعملية الطبية بعد دور الجراح مع المريض ، وهناك تعاون بيننا وبين الصروح الطبيعة العالمية .

