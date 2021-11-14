أخبار التعليم|وزير التعليم العالي يعلن بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس.. تعرف على إجراءات منع دخول الحرم الجامعي للطلاب المُمتنعين عن لقاح كورونا

وزير التعليم العالي يعلن بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس.. اليوم

يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، 14 نوفمبر 2021؛ للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري كوفي فاكس المضاد لفيروس كورونا.

آثار عين شمس تستضيف أبطال شيخ العرب همام.. غدا

أعلن الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس عن إستعدادات النهائية لتنظيم ندوة ثقافية والفنية حول شيخ العرب همام بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

إدارة الفريق البحثي.. دورة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان الثلاثاء المقبل

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

تعرف على إجراءات منع دخول الحرم الجامعي للطلاب الممتنعين عن لقاح كورونا

تبدأ الجامعات الحكومية تطبيق إجراءات منع دخول الحرم الجامعي للطلاب الممتنعين للقاح كورونا، بدءًا من الاثنين المقبل، الذين تم منحهم مهلة منذ منتصف سبتمبر الماضي للحصول على لقاح كورونا سواء داخل المنشآت الطبية للجامعة، أو الحصول عليها في مراكز التطعيم الخارجية.

تنظيم ندوة الاستشراق في الموسيقى بجامعة حلوان.. اليوم

تنظم لجنة العلاقات الثقافية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ندوة، بعنوان: الاستشراق في الموسيقى معرض العالم 1889 بباريس، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

لطلاب أداب جامعة القاهرة.. تفاصيل مسابقة دور الدولة في ارتقاء المنظومة الصحية

مازالت جامعة القاهرة ، تستأنف الانشطة الرياضية خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجديد 2021-2022 ، بعد أن توقفت فترة طويلة .