لو من مواليد اليوم 14 نوفمبر اعرف برجك هيقولك إيه

لا يزال القمر يتنقل في برج الحوت لغاية منتصف النهار لتتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر إلى برج الحمل حاملا معه أجواء أكثر من رائعة لكل من مواليد الحمل الأسد والقوس..

مولود اليوم في علم الأرقام

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح عن نصيحة الأبراج لمواليد اليوم وماذا يقول تاريخ ميلادهم عنه ، انطلاقة عام مميز تدعمك الكواكب من برجك وتقدم لك خيارات جديدة وقد يحالفك الحظ للانتصار على كل ما يزعجك والتغلب على بعض النوايا السيئة فتكون انطلاقة مهمة حماسة تفاؤل ثقة بالنفس نوعية فلكية دسمة كل شيء جاهز ما عليك إلا تنظيم جدول أعمالك.

مواليد اليوم الاحد 14 تشرين الثاني من برج العقرب

يستطيع مولود اليوم من برج العقرب مفاجأة المحيطين به إلى حد كبير، بمن فيهم الذين يعتقدون أنهم يجيدون فهمه تماماً. هادئ ومتحفظ، ويميل عادة إلى الانسجام مع عمله. ينجز ما هو مطلوب منه بفاعلية من دون التذمر إطلاقاً، ويعتمد الأسلوب المنهجي في حل المشاكل. قادر على مواجهة شتى الظروف، ويمتاز بالمرونة والجَلَد. يستطيع العمل بكدّ لساعات عدة في ظروف تجبر الآخرين على الانسحاب أو الاستسلام. لا يعتبر مولود العقرب نفسه صلباً، على رغم تحمله الشدائد.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

من جانبها قالت خبيرة الابراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنه إذا كنت مولودا في يوم 14 نوفمبر فإن ذلك يعني أن لديك سرعة بديهة ويقظة ذهنية، ولديك استعداد دائم لبذل كل الجهد لتحقيق النجاح في حياتك.. أنت أيضا وفي، لكن قد تكون مشوشا عاطفيا.



نصيحة:

هذا الوقت يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.