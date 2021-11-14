علي جمعة: لو واحد ادالك عشرة جنيه قديمة مترجعهاش وهتبقالك صدقة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن التهاون في النقدين يعد صدقة، قائلا "لو واحد ادالك عشرة جنيه قديمة مترجعهاش وهتبقالك صدقة".

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن تبسم المسلم في وجه أخيه صدقة، وأنواع الصدقات كثيرة وعددها أربعون نوعا، أعلاها منيجة العنز، وهي تسليف العنزة للجار لحلبها وشرب لبنها وإعادتها مرة أخرى في نهاية اليوم.

وذكر أن الصدقة وصلاة النوافل والوضوء، يمحو الذنوب والخطايا، منوها أن من يراقب ويحاسب نفسه يبتعد عن الذنب رويدا رويدا، أما من تغافل عن الذنوب التي يفعلها فإنه سيداوم عليها.

وأوضح أن من يبرر لنفسه الذنب بحجة أن كل الناس تفعل ذلك، فهو غافل ولا يحاسب نفسه، فمحاسبة النفس هي الطريق الأمثل لعدم تكرار الذنب.