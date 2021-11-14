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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أهم الأخبار.. غلق 4 طرق في مرسى علم والصعيد بسبب الأمطار والسيول ..ورضا عبد العال: كيروش لازم يمشي

أهم الأخبار
أهم الأخبار

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

الصحة: تسجيل 929 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 69 حالة وفاة


أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 286891 حتى اليوم.

 

دون إصابات .. سقوط سيارة في حفرة بمنطقة المطرية


شهد حي المطرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط إحدى السيارات في منطقة حفر ، دون حدوث إصابات بشرية.

 

غلق 4 طرق في مرسى علم والصعيد بسبب الأمطار والسيول


أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، غلق عدد من الطرق بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة وهي طرق  (مرسى علم/ القصير و قفط/ القصير وقنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي).

 

إجراءات منع دخول الحرم الجامعي للطلاب الممتنعين عن لقاح كورونا

 

تبدأ الجامعات الحكومية تطبيق إجراءات منع دخول الحرم الجامعي للطلاب الممتنعين للقاح كورونا، بدءًا من الاثنين المقبل، الذين تم منحهم مهلة منذ منتصف سبتمبر الماضي للحصول على لقاح كورونا سواء داخل المنشآت الطبية للجامعة، أو الحصول عليها في مراكز التطعيم الخارجية.

 

رضا عبد العال : كيروش لازم يمشي


وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الانتقادات إلى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عقب التعادل بالأمس أمام المنتخب الأنجولي بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 .

علقة ساخنة للص حاول سرقة محل بباغوص فى الفيوم


تمكن أهالي منطقة باغوص من إحباط محاولة لص لسرقة أحد المحلات بالمنطقة بعد مطاردة مثيرة في شوارع باغوص وتم الإمساك به وإعطائه علقة ساخنة ليكون عبرة لكل لص يدخل المنطقة والاتصال بشرطة النجدة لتسليمه.

 

بملابس الإحرام.. عمر كمال: كل اللي طلبته من ربنا اتحقق
 

عبر المطرب الشعبي، عمر كمال،عن سعادته البالغة بزيارة بيت الله الحرام، ونشر مجموعة صور بملابس الإحرام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عمري ما اتخانقت مع حد.. رجاء حسين تهاجم محمد رمضان من جديد


قال الفنانة رجاء حسين إنها شاركت في عمل مسلسل "حياة وبنعيشها" مع الفنان محمد رمضان، والفنانة ليلى علوي، والفنان باسم السمرا.

 

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد
 

أجاب الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه “زوجتي منذ مات أبوها ممتنعة عن معاشرتي وبتقول بعد السنوية؟”.

مقتل 68 شخصاً بأعمال شغب في سجن بالإكوادور


قال مسؤولون إن 68 سجينا على الأقل قتلوا في قتال جديد في سجن إكوادوري حيث قتل أكثر من مائة نزيل في اشتباكات بين العصابات المتناحرة في سبتمبر.

 

الاخبار الصحة سقوط سيارة غلق 4 طرق الأمطار والسيول رضا عبد العال علقة ساخنة

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