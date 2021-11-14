محافظ الفيوم: التنسيق مع وزارة النقل لتشغيل عدد من خطوط "الميني باص" الجديدة

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه جار التنسيق لتوفير سيارات جديدة "ميني باصات"، تابعة لوزارة النقل والمواصلات، لنقل الركاب بين عواصم المراكز وبعضها، وتلك المراكز والمحافظات المجاورة، بخطوط سير واضحة، ومسارات موازية لخطوط السرفيس بمدينة الفيوم، وذلك للقضاء على المشكلات التي تواجه منظومة النقل والمواصلات بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لمحافظ الفيوم، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للتعرف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف دوائر المحافظة، والعمل على وضع الحلول الجذرية المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكلاء وزارات الري والموارد المائية، والزراعة، والتربية والتعليم، ورئيس قطاع كهرباء الفيوم، ورئيس مركز ومدينة سنورس، ومدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، وممثلين عن مديرية الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللقاء تناول استعراض احتياجات كافة المراكز من سيارات الأجرة، ومراجعة خطوط السير، لوضع حلول جذرية لكافة المعوقات التي تواجه قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة، لافتاً إلي أن المحافظ وجه السكرتير العام المساعد، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن إدارات المرور، والمواقف، والتفتيش المالي والاداري بالمحافظة، لوضع أسس وقواعد ثابتة لاختيار سيارات الأجرة الجديدة، مع التنسيق بين إدارتي المرور، والمواقف، لتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الخطوط، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال السيارات المخالفة، كما وجه المحافظ، مسئولي إدارة المرور بدراسة تركيب جهاز تتبع ومراقبة سيارات الأجرة GPS لعدم مخالفة خطوط السير، وإلغاء تراخيص مركبات الأجرة التي تخالف خط السير.

كما كلف المحافظ السكرتير العام المساعد، بحصر كافة العاملين بمشروع النقل الجماعي والمواقف وإعادة توزيعهم على كافة المواقف الموجودة بالمراكز والقرى الأم، وحصر أصول مجمعات المواقف بالمراكز للإستفادة القصوى منها وإعادة توزيعها، ودراسة إنشاء مجمع مواقف حضاري داخل المحافظة للقضاء على أزمة المواصلات.

وكشف معاون المحافظ، أنه خلال اللقاء طالب بعض النواب، بتطهير وتبطين بعض الأبحر والترع، وإقامة حوائط خرسانية ساندة لتلك الأبحر، وفي هذا الصدد وجه المحافظ، وكيل وزارة الري، بمراجعة هذا الأمر، وكذا حصر بعض الكباري غير المرخصة بمركز أبشواي، ودراسة مدى حتمية وجودها لخدمة الأهالي.

ووجه المحافظ، رئيس قطاع الكهرباء، بسرعة تركيب محول كهرباء لقرية سنوفر للقضاء على المشكلات التي يسببها المحول القديم، كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة، بمراجعة أعمال توزيع كارت الفلاح، وحصص الأسمدة المقررة للأراضي الزراعية، كما طالب المحافظ بدراسة تشغيل سوق العزب العمومي خلال الأيام القليلة القادمة لخدمة المواطنين.

وكشف "الأنصاري" أنه تم توفير عدد من المنافذ لبيع اللحوم الطازجة والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمناطق متفرقة داخل مركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع بعض التجار، فضلاً عن شن العديد من الحملات التفتيشية المكثفة على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والسلع، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار.

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