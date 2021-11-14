عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: التنسيق مع وزارة النقل لتشغيل عدد من خطوط "الميني باص" الجديدة

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه جار التنسيق لتوفير سيارات جديدة "ميني باصات"، تابعة لوزارة النقل والمواصلات، لنقل الركاب بين عواصم المراكز وبعضها، وتلك المراكز والمحافظات المجاورة، بخطوط سير واضحة، ومسارات موازية لخطوط السرفيس بمدينة الفيوم، وذلك للقضاء على المشكلات التي تواجه منظومة النقل والمواصلات بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لمحافظ الفيوم، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للتعرف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف دوائر المحافظة، والعمل على وضع الحلول الجذرية المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكلاء وزارات الري والموارد المائية، والزراعة، والتربية والتعليم، ورئيس قطاع كهرباء الفيوم، ورئيس مركز ومدينة سنورس، ومدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، وممثلين عن مديرية الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللقاء تناول استعراض احتياجات كافة المراكز من سيارات الأجرة، ومراجعة خطوط السير، لوضع حلول جذرية لكافة المعوقات التي تواجه قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة، لافتاً إلي أن المحافظ وجه السكرتير العام المساعد، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن إدارات المرور، والمواقف، والتفتيش المالي والاداري بالمحافظة، لوضع أسس وقواعد ثابتة لاختيار سيارات الأجرة الجديدة، مع التنسيق بين إدارتي المرور، والمواقف، لتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الخطوط، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال السيارات المخالفة، كما وجه المحافظ، مسئولي إدارة المرور بدراسة تركيب جهاز تتبع ومراقبة سيارات الأجرة  GPS لعدم مخالفة خطوط السير، وإلغاء تراخيص مركبات الأجرة التي تخالف خط السير.

كما كلف المحافظ السكرتير العام المساعد، بحصر كافة العاملين بمشروع النقل الجماعي والمواقف وإعادة توزيعهم على كافة المواقف الموجودة بالمراكز والقرى الأم، وحصر أصول مجمعات المواقف بالمراكز للإستفادة القصوى منها وإعادة توزيعها، ودراسة إنشاء مجمع مواقف حضاري داخل المحافظة للقضاء على أزمة المواصلات.

وكشف معاون المحافظ، أنه خلال اللقاء طالب بعض النواب، بتطهير وتبطين بعض الأبحر والترع، وإقامة حوائط خرسانية ساندة لتلك الأبحر، وفي هذا الصدد وجه المحافظ، وكيل وزارة الري، بمراجعة هذا الأمر، وكذا حصر بعض الكباري غير المرخصة بمركز أبشواي، ودراسة مدى حتمية وجودها لخدمة الأهالي.

ووجه المحافظ، رئيس قطاع الكهرباء، بسرعة تركيب محول كهرباء لقرية سنوفر للقضاء على المشكلات التي يسببها المحول القديم، كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة، بمراجعة أعمال توزيع كارت الفلاح، وحصص الأسمدة المقررة للأراضي الزراعية، كما طالب المحافظ بدراسة تشغيل سوق العزب العمومي خلال الأيام القليلة القادمة لخدمة المواطنين.

وكشف "الأنصاري" أنه تم توفير عدد من المنافذ لبيع اللحوم الطازجة والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمناطق متفرقة داخل مركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع بعض التجار، فضلاً عن شن العديد من الحملات التفتيشية المكثفة على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والسلع، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار.

 

 

 

علقة ساخنة للص حاول سرقة محل بباغوص فى الفيوم

محافظ الفيوم: توفير 8 منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

f13ebb17-0dbc-4f61-bc7c-6c91c6c76fc7
f13ebb17-0dbc-4f61-bc7c-6c91c6c76fc7
f250f456-e8f3-45c0-b596-6555b8234c1c
f250f456-e8f3-45c0-b596-6555b8234c1c
2b7c59b8-1cb9-4c0e-9bea-c130074a8e8d
2b7c59b8-1cb9-4c0e-9bea-c130074a8e8d
2f34760e-a8db-45b5-b81d-8dec5fb10d56
2f34760e-a8db-45b5-b81d-8dec5fb10d56
6c6ec053-72d4-4075-9c2a-07faaef01320
6c6ec053-72d4-4075-9c2a-07faaef01320
ab5c9b6e-0229-4028-93fd-32faec6ee6fb
ab5c9b6e-0229-4028-93fd-32faec6ee6fb
النواب والشيوخ محافظ الفيوم وزارة النقل والمواصلات المينى باص الجديدة

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي تعقد ورشة عمل لتطوير التقييم الشامل للأسر طالبة الكفالة

نطالب برد المحكمة..ننشر نص مرافعة الدفاع في قضية حنين حسام فتاة التيك توك

هل اللبوس المهبلي ينقض الوضوء.. "الإفتاء" ترد

خالد عبد الغفار: 54.5 مليون منتفع من الخدمات الطبية المقدمة بالتأمين الصحي

دفاع حنين حسام يطلب رد المحكمة.. والقاضي: «لك الحرية»

حنين حسام تصرخ أثناء محاكمتها.. وتردد: والله العظيم أنا بريئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ للنائب العام ضد زكريا بطرس يطالب بمحاكمته أمام القضاء المصري

التعليم : منع دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العمل ابتداء من غد

احترمي نفسك وماتصوريش.. "خناقة" بين حنين حسام وإحدى الصحفيات خلال المحاكمة

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

بعد خناقة حنين حسام.. قاضي المحكمة يأمر بعدم تصوير المتهمة داخل الحجز

وزير التعليم لأهالي تلاميذ 4 ابتدائي: ماتحفظوش ولادكم الكُتب وماتسألهومش جبتو كام

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم اكتشاف خلال نصف قرن.. العثور على أحد معابد الشمس الـ6 المفقودة بمصر|صور

إيداع حنين حسام فتاة التيك توك قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر.. صور

شاهد.. شجار عنيف بين رضيعة وقرد من أجل هاتف محمول | فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لعدد من الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات التابعة لها‎

فيديو

الزموا منازلكم.. تحذير من تكرار سيناريو "طقس أسوان" في القاهرة

فيديوجراف.. سقط بالسكان.. تفاصيل انهيارعقار روض الفرج

مرضه وخلافه مع الزعيم .. ما لا تعرفه عن محمود عبد العزيز

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ