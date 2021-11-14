مران الزمالك .. كارتيرون يجتمع باللاعبين استعدادا للقاء الإسماعيلي في الدوري

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم، حرص خلالها المدير الفني على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في المران.

وطالب كارتيرون ، لاعبي الفريق الأبيض بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري، مشددا على ضرورة بذل أقصى جهد للفوز في المباريات المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري ، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.