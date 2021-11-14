علاج يوقف انتشار البهاق .. وكيف يتم إعادة صبغ البقع البيضاء

يرغب الكثيرون في معرفة علاج يوقف انتشار البهاق مما يساعد في حماية المصابين من مضاعفات المرض وتشوه المساحات السليمة في الجلد .

ويساعد استخدام علاج يوقف انتشار البهاق في تحسن حالة المريض النفسية بصورة كبيرة خاصة النساء مما ينعكس على الصحة العامة بالإيجاب وتحسين نوعية الحياة.

ويوجد في الأسواق حاليا أكثر من علاج يوقف انتشار البهاق بطريقة فعالة يمكن الاختيار بينهم حسب طبيعة حالة المصاب به وبأسعار متفاوتة

نعرض لكم في هذا التقرير أهم المعلومات عن كل علاج يوقف انتشار البهاق ويحفظ سلامة البشرة.

علاج يوقف انتشار البهاق



لا يوجد حل نهائي يقضي على البهاق ذاته ولكن هناك علاج يوقف انتشار البهاق حيث يعتمد على تغيير مظهر الجلد عن طريق استعادة لونه، ومع ذلك فإن آثار العلاج ليست دائمة في العادة، ولا يمكنها دائمًا التحكم في انتشار الحالة، وقد يوصي الممارس العام بما يلي:

الوقاية من الشمس واستخدام وسائل الحماية المناسبة

إحالة لكريمات التمويه

الستيرويد الموضعي “كريم أو مرهم يحتوي على الستيرويد”

قد لا يكون العلاج الإضافي ضروريًا وعلى سبيل المثال إذا كان لديك فقط بقعة صغيرة من البهاق أو كان لون بشرتك الطبيعي فاتحًا جدًا.

قد تتم إحالتك إلى طبيب متخصص في علاج الأمراض الجلدية إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من العلاج.

الحماية من الشمس

تعتبر حروق الشمس من المخاطر الشديدة إذا كنت تعاني من البهاق ويجب حماية بشرتك من أشعة الشمس وعدم استخدام واقيات الشمس.

عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، فإنه ينتج صبغة تسمى الميلانين للمساعدة في حمايته من الأشعة فوق البنفسجية (UV) ومع ذلك إذا كنت تعاني من البهاق ، فلا يوجد ما يكفي من الميلانين في بشرتك ، لذلك فهو غير محمي.

ضع دائمًا واقٍ من الشمس، من الناحية المثالية مع عامل حماية من الشمس (SPF) 30 أو أعلى ، لحماية بشرتك من حروق الشمس والأضرار طويلة المدى وهذا مهم بشكل خاص إذا كانت بشرتك ناعمة.

فيتامين د

إذا لم تتعرض بشرتك لأشعة الشمس ، فهناك خطر متزايد للإصابة بنقص فيتامين د وفيتامين د ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان، وضوء الشمس هو المصدر الرئيسي لفيتامين د، على الرغم من وجود شكل من أشكال فيتامين د أيضًا في بعض الأطعمة مثل الأسماك الزيتية.

قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين د من الطعام وأشعة الشمس وحدها، لذلك يجب أن تفكر في تناول مكمل يومي يحتوي على 10 ميكروجرام من فيتامين د.

إعادة صبغ البقع البيضاء للبهاق



والهدف من العلاج الطبي هو خلق لون موحد للبشرة إما عن طريق استعادة اللون إعادة التصبغ أو إزالة اللون المتبقي (التصبغ) وتشمل العلاجات الشائعة علاج التمويه وعلاج إعادة التصبغ والعلاج بالضوء والجراحة.

علاج التمويه:

استخدام واقي من الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى، و يجب أن يحمي الواقي من الشمس الأشعة فوق البنفسجية ب والأشعة فوق البنفسجية أ (UVB و UVA). يقلل استخدام واقيات الشمس من التسمير ، وبالتالي يحد من التباين بين الجلد المصاب والجلد الطبيعي.

تساعد المكياج على تمويه المناطق المصابة بالصبغة.

صبغات الشعر إذا كان البهاق يصيب الشعر.

يمكن استخدام علاج إزالة التصبغ باستخدام عقار مونوبنزون ​​إذا كان المرض واسع النطاق ويتم تطبيق هذا الدواء على البقع المصطبغة من الجلد وسيحولها إلى اللون الأبيض لتتناسب مع مناطق البهاق.



علاج إعادة التصبغ:

يمكن تناول الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم كحبوب أو موضعيًا ككريم يوضع على الجلد وقد تستغرق النتائج ما يصل إلى 3 أشهر وسيقوم الطبيب بمراقبة المريض بحثًا عن أي آثار جانبية ، والتي يمكن أن تشمل ترقق الجلد أو الخطوط (علامات التمدد) إذا تم استخدامها لفترة طويلة.

نظائر فيتامين د الموضعية.

مُعدِّلات المناعة الموضعية مثل مثبطات الكالسينيورين.

العلاج بالضوء:

تتطلب الأشعة فوق البنفسجية ضيقة النطاق B (NB-UVB) جلستين إلى ثلاث جلسات علاج أسبوعيًا لعدة أشهر.

تصدر ليزر الإكسيمر طول موجي من الضوء فوق البنفسجي قريب من الأشعة فوق البنفسجية ضيقة النطاق. هذا أفضل للمرضى الذين ليس لديهم آفات منتشرة أو كبيرة حيث يتم تسليمها إلى مناطق صغيرة مستهدفة.

يستخدم الجمع بين السورالين الفموي و UVA (PUVA) لعلاج مناطق كبيرة من الجلد المصابة بالبهاق. يقال إن هذا العلاج فعال للغاية للأشخاص الذين يعانون من البهاق في مناطق الرأس والرقبة والجذع والذراعين والساقين.

جراحة:

ترقيع الجلد الذاتي (من المريض): يؤخذ الجلد من جزء من المريض ويستخدم لتغطية جزء آخر. تشمل المضاعفات المحتملة التندب أو العدوى أو عدم إعادة الصباغ وقد يسمى هذا أيضًا التطعيم المصغر.



علاج البهاق نهائيا 2020

يرغب كثيرون في معرفة طرق علاج البهاق نهائيا 2020 حيث ظهرت الكثير من الصيحات الحديثة والتي تحدث عنها دكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق، في أحد اللقاءات التلفزيونية بقناة اكسترا نيوز المصرية ،قائلا " اكتشف مؤخرا علاجات حديثه لمرض البهاق تعتمد على علاج الخلل في الجهاز المناعي المسبب لمرض البهاق والذي يجعل الجسم ينتج أجساما مضادة تحارب الخلايا الصبغية الموجودة في البشرة وبالتالي يتم حل المشكلة بشكل جذري .

وعندما يعمل الجهاز المناعي بصورة طبيعية تنتج الخلايا الصبغية لون طبيعي جديد بدلا من العلامات البيضاء بالبشرة.

بالإضافة إلى أن العامل النفسي للمريض يؤثر على علاج أي مرض خاصة البهاق ويزيد مدة العلاج .



إبرة لوقف انتشار البهاق

يتساءل كثيرون عن اسم حقنة أو ابرة لوقف انتشار البهاق وفى الحقيقة هناك علاجات كثيرة للبهاق وأجريت أبحاث عليها جميعا .

تشمل العلاجات الحالية الأشعة فوق البنفسجية ، والكورتيكوستيرويدات الموضعية ، ومثبطات الكالسينيورين، وقد أظهرت الفيتامينات التي يتم تناولها عن طريق الفم ، والتي تعمل كمضادات للأكسدة وبالاقتران مع الأشعة فوق البنفسجية ، إعادة تصبغ الجلد.

وفي دراسة تجريبية لـ 7 مصابين بالبهاق تم حقن الجلد المصاب بالبهاق داخل الجلد بمركب من الفيتامينات والمعادن وقمنا بتقييم النتيجة، ولوحظ إعادة تصبغ جزئي أو كامل للجلد بعد العلاج في بقع البهاق لجميع المرضى (100٪)، لم يلاحظ أي آثار جانبية كبيرة ، أو تفاقم البهاق أثناء أو بعد العلاج بـ NCTF 135 في الأشهر الستة التالية خمسة مرضى و 12 شهرًا بالنسبة ل 2 من المرضى.



علاج البهاق نهائيا 2021

ومن الأشياء التي يبحث عدد كبير من الأشخاص عنها هي طرق علاج البهاق نهائيا 2021 حيث تم اكتشاف علاج جيني جديد لمرض البهاق وأثبت كفاءته في التجارب الأولية في الدراسة الأمريكية ولكن لم تنته خطوات البحث العلمي وبالتالي لم يتم بيعه في الأسواق حتى الآن حتى الانتهاء من اجراء التجارب عليه والحصول على موافقة الهيئات الرقابية المختصة وهيئات الدواء العالمية.

ويستهدف هذا العلاج إصلاح الاضطراب الموجود لدى مرضى بهاق وتحديدا في الخلايا الصبغية المسئولة عن إفراز الميلانين وتنظيم عملية تعامل الجسم مع جهاز المناعة حتى لا يهاجمه ويتسبب في فقدان الجلد للون وظهوره بدرجة بيضاء جدا بشكل غير طبيعي وتكون عادة على هيئة بقع مع بقاء باقي الجلد بنفس اللون.

المصادر:

clevelandclinic

ncbi

nhs

