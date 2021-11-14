في ذكري ميلاده.. زعماء الهند يشيدون بـ"القائد الأول” جواهر لال نهرو

أشاد الزعماء السياسيون من مختلف التيارات السياسية في الهند، من رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي، اليوم الأحد، بأول رئيس وزراء لـ الهند جواهر لال نهرو في ذكرى ميلاده.

وكتب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، “تحية لـ جواهر لال نهرو في ذكرى ميلاده، تحية لرئيس الوزراء الأول لـ الهند".

وفي غضون ذلك، نشر راهول غاندي صورة لرئيس الوزراء السابق وهو يتفاعل مع الأطفال الصغار، وأشاد بالتزامه بالقيم الإنسانية "الحقيقة والوحدة والسلام".

كما أعرب نائب الرئيس الهندي، فينكياه نايدو عن تمنياته بعيد الطفل، الذي يُحتفل به كل عام في ذكرى ميلاد نهرو.

وأكد نايدو، أن نهرو سيُذكر دائمًا لدوره في بناء الهند الحديثة.

وكتب في تغريدة، “ 'تحياتي لرئيس الوزراء السابق، جواهر لال نهرو في ذكرى ميلاده اليوم. سيبقى دائمًا في الذاكرة لمساهمته في بناء الهند الحديثة".

كما أشادت رئيسة مجلس النواب الهندي المؤقتة سونيا غاندي بالورود.

كما شارك رئيس وزراء دلهي، أرفيند كيجريوال، تحياته بمناسبة يوم الطفل.

وكتب علي منصة تويتر: “أطفالنا هم مستقبل البلاد، فقط من خلال منحهم تعليمًا وفرصًا أفضل، يمكن للبلد المضي قدمًا”.



من هو جواهر لال نهرو؟

ولد رئيس الوزراء السابق جواهر لال نهرو عام 1889، ويعتبر على نطاق واسع أحد المؤسسين الرئيسيين للهند الديمقراطية "الهند الحديثة".

وكان من بين القادة الرئيسيين لحركة الاستقلال الهندية في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، وبعد ذلك شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 1947 و 1964 - مما جعله رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ البلاد.

توفي في 27 مايو 1964 عن عمر يناهز 74 عامًا.