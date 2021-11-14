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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الفيوم.. الخميس

نائب رئيس جامعة الفيوم
نائب رئيس جامعة الفيوم أثناء الاجتماع

أعلن د. محمد فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الفيوم، يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر 2021، برعاية د. محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وصرح “فاروق”، خلال اجتماعه بمسؤولي التواصل الطلابي بكليات الجامعة، بأن الاجتماع جاء بغرض مناقشة الاستعداد للعملية الانتخابية لاتحاد الطلاب بالجامعة، كما شدد نائب رئيس الجامعة، على ضرورة الحرص على إجراء العملية الانتخابية بطريقة سليمة، تضمن حق المشاركة والتمثيل لجميع الطلاب.

كما أكد  حرص القيادة السياسية للدولة، ووزير التعليم العالي، وإدارة الجامعة، على ممارسة الطلاب حقوقهم ونشاطاتهم بطرق مشروعة وقانونية؛ حيث تحرص جامعة الفيوم على إعطاء الطلاب المجال كاملا، للتعبير عن آرائهم، واستغلال طاقاتهم، وتشكيل عقولهم، بما يخدم الوطن، وبما يتماشى مع خطة مصر لتمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.

وفيما يتعلق بالقواعد العامة للانتخابات صرَّح فاروق أنه لابد من تشكيل لجنة فرعية لكل فرقة بالكلية، تتكون من عضو هيئة تدريس، وموظف برعاية الشباب، وطالبين، على أن يكونا من المتميزين أخلاقيًا وسلوكيًا وعلميًا، وألا يكونا مرشحين لخوض الانتخابات.

فيما تشكل اللجنة العليا بكل كلية برئاسة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية أحد أعضاء هيئة التدريس(منسق الأنشطة الطلابية بالكلية) ومدير رعاية الشباب بالكلية، وعضو قانوني  وطالبين.

وتشكل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالجامعة برئاسة أ.د محمد فاروق، ود. وائل طوبار، وأ. حسني الجارحي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وعضو قانوني واثنين من الطلاب.

وأوضح أ.د وائل طوبار، شروط ترشح الطلاب للانتخابات، والتي جاءت على النحوالتالي: أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون حسن السيرة، وأن يكون مستجدًا بفرقته الدراسية، ولم يرسب في أكثر من مقررين للعام الماضي، بالنسبة لطلاب الساعات المعتمدة، وأن يكون مهتما بالنشاط الطلابي، وألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا، أو جنائيا، ولا ينتمي لأي تنظيم أو جماعة.

 

جامعة الفيوم تستعد لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب المقرر لها 18 نوفمبر

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جامعة الفيوم الترشح اتحاد الطلاب الخميس المقبل

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