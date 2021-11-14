كارتيرون يحدد برنامج الزمالك قبل ودية مستقبل وطن.. غدًا

أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبيه ببرنامج الغد استعدادا للقاء مستقبل وطن الودي المقرر له في الثالثة عصر غد الاثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقرر الجهاز الفني تجمع الفريق في الواحد والربع ظهرا، على أن يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية بالعيادة حتى الساعة الثانية إلا خمس دقائق، على أن يؤدي بعدها اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات في الثانية عصرا، ويبدأ الفريق عمليات الإحماء في ملعب المباراة في الثانية والنصف عصرا.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.