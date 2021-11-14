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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ألفت عمر : بدأت التمثيل فى الثانوية العامة مع يوسف شاهين

ألفت عمر
ألفت عمر

قالت الفنانة ألفت عمر، إن عام 2020 سنة حلوة عليها خاصة أنها قدمت مسلسل "سكن البنات" وقدمت فيه دور البطولة، منوهة بأنها أصيبت بكورونا بعد 3 أيام فقط من التصوير.

وأضافت “ألفت عمر”، خلال لقائها مع الفنانة منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها أصيبت بمجموعة من الأعراض اعتبرتها فى البداية دور برد، ولكن الأعراض زادت عليها لتدخل إلى المستشفى لتتناول أدوية كثيرة، مضيفة: "الموضوع كان صعب وحسيت إني بموت".

وأوضحت “ألفت عمر” أنها حصلت على الكورتيزون وحينها أنها بدأت فى العودة للحياة مرة أخرى، لافتة إلى أنها ظلت تتلقى العلاج لمدة 17 يومًا بسبب تداعيات المرض.

وأشارت إلى أن الموضوع لم يكن طبيعى، متابعة: "تخنت في الفترة دي بسبب الكورتيزون، ورجعت التصوير بعدها".

 

 بدأت التمثيل فى الثانوية العامة

 

قالت الفنانة ألفت عمر، إنها تخرجت من كلية الحقوق، منوهة بأنها بدأت التمثيل منذ الثانوية العامة فى التليفزيون، وذلك خلال فيلم روائي طويل مع يوسف شاهين.


وأضافت “ألفت عمر”، خلال لقائها مع الفنانة منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها عملت في مسرح الجامعة، لافتة إلى أن فكرة التمثيل جاءت لكون شقيتها تمثل فى مسرح الجامعة، لتفكر في التمثيل حينها.


وأوضحت "ألفت عمر" أن خالها الفنان عمر ناجى، لافتة إلى أن شقيتها كانت قدوة لها وشجعتها فى ذلك، وكان لخالها دور فى التمثيل أيضَا من خلال إنتاج فيلم روائى قصير وكان يحكي قصة حقيقية.

وأشارت “ألفت عمر” إلى أن بداية شهرتها كانت فى مسلسل "سارة" بطولة الفنانة حنان ترك، مشيرة إلى أنه قامت بدور صديقة حنان ترك في المستشفى.

 

ألفت عمر سكن البنات كورونا حلو الكلام صدى البلد

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