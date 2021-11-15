ودينا بعيد لـ محمد حماقي تحقق 2.5 مليون مشاهدة

حققت أغنية "ودينا بعيد" لـ محمد حماقي، نجاحا كبيرا، حيث تخطت حاجز الـ ٢ نصف ونصف مليون مشاهدة بعد اسبوعين من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

“ودينا بعيد ” كلمات: تامر حسين، وألحان: محمد النادي، وتوزيع وميكس: أحمد إبراهيم ، TRS ماستر: مهندس خالد سند ستديو، جيتار: شريف فهمى، كامنجا: سعيد كمال، تأليف وتريات: سعيد كمال، تسجيل وتريات: مهندس محمد عدس، الفواصل الموسيقية: تأليف أحمد إبراهيم.

يذكر أن نشر الفنان محمد حماقي صور من حفله الأخير باستاد القاهرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر محمد حماقي من أعلى خشبة مسرح استاد القاهرة، وسط حضور المئات من الجماهير داخل استاد القاهرة