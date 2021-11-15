"المواطنة ومدى تأثيرها على المجتمع" ندوة في ثقافة الأقصر

فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المواطنة ومدى تأثيرها علي سلامة المجتمع" أوضحت د. علا علي مفهوم المواطنة وطرق تفعيل مبدأ المواطنة وأهمية تحقيق المواطنة داخل كافة مؤسسات الدولة.

وكذلك محاضرة بعنوان "دعم المؤسسة الثقافية لذوى الهمم" تحدثت د. علا علي عن مفهوم المؤسسة الثقافية وأنواع المؤسسات الثقافية والأهداف التنموية والخدمية للمؤسسات الثقافية ونوع الخدمات المقدمة لذوي الهمم داخل المؤسسة الثقافية، بجانب محاضرة أونلاين بعنوان "الفن مقدمة ومدخل" أوضحت شرين فتح الله الطاهر تعريف الفن وتاريخه الفن ونشأته الفنون.



عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" القراءة والطفل" تحدث سيد صدقى فهمى عن

مراحل القراءة عند الأطفال وأهمية القراءة للطفل وكيف نشجع الأطفال على القراءة، كما عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "شخصيات مصرية د. فاروق الباز" وتحدث محمد محمد الصادق عن ميلاده ونشأته والمناصب التى تولاها وكيفية الإستفادة من حياته.



أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية أمسية شعرية بعنوان"تكملتا لقصيدة حبيت إلاكابر" إلقاها الشاعر حسن مغربي، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى قصة بعنوان"من ومعجزات الأنبياء قصة سيدنا موسى عليه السلام" أداء حسن صالح، وكذلك أقامت مكتبة النمسا الثقافية ورشة حكى بعنوان "أعلى رأس فى البستان" تأليف منال عزام وسردتها وفاء السيد عباس، أوضحت الدروس المستفادة من ورشة الحكى أن نحمد الله على كل شيء والتواضع وعدم الغرور وعدم التنمر والرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى، بينما نفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية وتعلم كيف الرسم من الطبيعة بإستخدام الألوان الفلوماستر نفذتها سمر أحمد.