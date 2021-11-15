أخصائي تغذية تحذر من تناول المسكنات: تؤدي إلى القرحة.. فيديو

قالت الدكتورة سارة المهدي، أخصائية التغذية العلاجية، إن مرضى القولون يعانون من الإمساك المزمن والانتفاخ وعدم الدخول إلى الحمام بانتظار، والشعور بألم في منطقة البطن، معقبة: "مريض القولون يشعر بتحجر بطنه، وعدم الراحة".

وتابعت "المهدي"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن بعض مرضى القولون يشعرون بحموضة، والبعض الآخر يشعر بصداع، أما من يعاني من القولون العصبي يعاني من آلام غير متزنة.

وشددت على ضرورة عدم تناول المسكنات للتغلب على آلام القولون لأنها تخفي الألم، ولا تعالج، خلاف آثارها الجانبية مثل القرح وبعض الأمراض الأخرى.







بالفيديو.. خبيرة تغذية: كورس "أوندي" يعيد الاتزان إلى الجهاز الهضمي

قالت الدكتورة سارة المهدي، أخصائية التغذية العلاجية، إن كورس "أوندي" عبارة عن مستخلص من بعض النباتات الطبيعة مثل قشور الأناناس ومليء بالفايبر، والعناصر الغذائية الجيدة للغاية، وهذا يعيد تنظيم حركة الأمعاء بصورة كبيرة.

وتابعت "المهدي"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن كورس "أوندي" يعمل على ضبط حركة الأمعاء بصورة طبيعية آمنة على صحة الأسنان، مشيرة إلى أن جرثومة المعدة موجودة في نسبة كبيرة من الشعب المصري، وعلاج هذه الجرثومة يكون من خلال تناول الكثير من الأدوية، وهذا قد يؤدي إلى خلل في الجهاز الهضمي.

ولفتت إلى أن كورس "أوندي" يعمل على اتزان في الجهاز الهضمي مع تناول الكورس العلاج لجرثومة المعدة، وبذلك يستطيع المريض الجرثومة الحصول على علاج الجرثومة براحة شديدة وبدون أي مشاكل.



