هذا ما قاله مفتي البوسنة السابق عن الملك سلمان بعد حصوله على الجنسية السعودية

علق الشيخ مصطفى سيرتش، مفتي البوسنة السابق على حصوله على الجنسية السعودية، بإن الملك سلمان حقق حلمه، وذلك وفقا لما ذكرته صحف سعودية.

ووجه كبير علماء البلقان، المفتي السابق للبوسنة والهرسك مصطفى سيرتش، شكره للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة حصوله على الجنسية السعودية، مؤكدا أن هذا حلم كان يراوده منذ زمن وتحقق.

وقال "سيرتش" في تصريح خاص لصحيفة "سبق" السعودية اليوم الثلاثاء: "بمناسبة حصولي على الجنسية السعودية أود أن أعبر عن شكري وتقديري لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده لحصولي على الجنسية".



وأضاف: "وهي بفضل من الله، ثم فضل من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، تقدير كبير لن أنساه أبدا".

وأكد أنه سيكون مواطنا صالحا وفيا محبا لأغلى بلد يشتاق له كل المسلمين بالعالم"، واصفا مشاعره بنيله الجنسية بأنها لا توصف، سائلا الله أن يديم على السعودية عزها ورقيها وتقدمها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

وفي وقت سابق، صدرت موافقة العاهل السعودي على منح الجنسية السعودية لعدد من الأجانب المميزين في عدة مجالات.