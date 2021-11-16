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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: حققنا 90% اكتفاء ذاتي من إنتاج الدواجن ..وعلينا تفعيل قانون الزراعة التعاقدية

النائب مجدي ملك عضو
النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب

قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن الدولة تمكنت من تحقيق 90% من إنتاج الدواجن محليا مما يعد مؤشرا جيدا نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من صناعة الدواجن بإعتبارها أحد الصناعات الاستراتيجية وذلك لسد الفجوة القائمة فيما يخص البروتينات الغذائية.

 

وأضاف عضو لجنة الزراعة، أن هناك دعم كبير من القيادة السياسية للمربيين وشركات القطاع الخاص العاملة في تربية وإنتاج الدواجن وذلك من أجل إفساح المجال لهذه الصناعة بالتوسع في النشاط الاستثماري الذي يهدف إلي دعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

 

وطالب " ملك" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية الذي تم إصداره في عام 2015 حيث يعد أحد الحلول لأغلب مشكلات القطاع الزراعي، علاوة علي كونه يسهم في التسويق والتوزيع الجيد للمحاصيل الزراعية وتقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.

 

وتابع النائب، كما أن أهداف القانون تتمحور حول حماية المنتجين والمستهلكين دون الإخلال بحقوق كل منهما. 

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جاء ذلك بعد أن عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع اللجنة العليا للدواجن بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وبعض ممثلي الوزرات والهيئات المعنية واتحاد منتجي الدواجن وذلك لبحث كيفية النهوض بصناعة الدواجن من كافة جوانبها.

 

وأكد القصير أن الدولة تولى قطاع الدواجن اهتماماً كبيراً نظراً لأنه من القطاعات الاستراتيجية الناجحة والتي تحقق حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض حيث تنتج مصر حوالي 1.4 مليار طائر و14 مليار بيضة ويعمل فيها أكثر من 3 مليون مواطن واستثماراتها تجاوزت 100 مليار جنيه بالإضافة الى انه تم تخصيص 9 مناطق جديدة للاستثمار الداجنى  بإجمالي 19 ألف فدان بالمناطق الصحرواية في 4 محافظات ، كما تم إنهاء كافة إجراءات ترخيصها وكذلك 13 منطقة أخرى تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية تم تخصيصها للاستثمار الداجني والحيواني.

 

وأضاف القصير ان الاجتماع بحث أيضا آليات تفعيل الزراعات التعاقدية في محصولي فول الصويا والذرة الصفراء من اجل توفير مدخلات الاعلاف لضبط الأسعار وتقليل فاتورة الاستيراد.

 

كما بحث أيضا زيادة الطاقة الإنتاجية من الأمصال واللقاحات البيطرية مشيرا الى افتتاح خط انتاج جديد في معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية بالإضافة الى دعم جهود القطاع الخاص في هذا المجال.

 

وأضاف وزير الزراعة أن الاجتماع تناول أيضا الربط بين مراحل الإنتاج (الجدود و التسمين والأمهات)وكذلك تفعيل البورصة السلعية لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك لتحقيق سعر عادل للمنتج ومناسب للمستهلك .

الدواجن الامن الغذائي البروتينات القطاع الخاص الاقتصاد الوطني

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