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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف موعد الإطلاق العالمي لهاتف هواوى P50 Pro

تسريبات تكشف موعد
تسريبات تكشف موعد الإطلاق العالمي لهاتف هواوى P50 Pro

كشفت تسريبات موعد الإطلاق العالمي لهاتف HUAWEI P50 Pro الرائد من شركة هواوى الصينية، حيث سيصدر بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، ولكن مع تقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G .  

وبحسب موقع Gizmochina فإن موعد إطلاق هاتف هواوى HUAWEI P50 Pro في الأسواق العالمية سيكون في أواخر شهر ديسمبر القادم، حيث كان تم إطلاق الهاتف لأول مرة في الصين فقط في نهاية شهر يوليو الماضى.

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ولن تستطيع شركة هواوى إطلاق هاتف HUAWEI P50 Pro بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وذلك بسببب القيود المفروضة عليها من الحكومة الأمريكية، والتى تمنعها من استخدام أى تكنولوجيا أمريكية .

وجاء هاتف HUAWEI P50 Pro  بإمكانات كاميرا متميزة للغاية ، الرئيسية بدقة 40 ميجابكسل بالأبيض والأسود، مع عدسة بقياس 26 ملليمتر، وبفتحة عدسة f / 1.6، متصلة بكاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل مع عدسة 13 ملليمتر، وبفتحة عدسة f / 2.2، وتدعم الكاميرات أيضا الضبط التلقائي للصورة بالليزر.


كما يتميز هاتف HUAWEI P50 Pro بنظام دمج الصور XD Fusion Pro ، والذي يضاعف كمية الضوء المجمّع مقارنة بـ P40 Pro ويزيد النطاق الديناميكي بنسبة 28٪،  ويتفوق كلا الهاتفين في تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K ، وبالنسبة لمقاطع الحركة البطيئة، يمكنهم التقاط  960 × 1080 إطارًا في الثانية.


كما سيبدأ سعر هاتف HUAWEI P50 Pro من 937 دولار أى ما يعادل حوالي 14 ألف و 720  جنيه مصرى وذلك لأصغر نسخة للهاتف . 
 

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