وداعاً لتساقط الشعر بدون أدوية بـ 5 طرق مُجربة

هل تعاني من تساقط الشعر علاجات سريعة من مطبخك تساعد على نمو الشعر بشكل طبيعي إليك أبرزها وفقاً لموقع هيلث لاين

1. عصير الصبار

من المعروف أن الصبار يحتوي على كمية جيدة من الإنزيمات التي قد تصلح خلايا الجلد الميتة وبصيلات الشعر ، مما يؤدي إلى نمو أسرع للشعر. ينصح ببدء اليوم بشرب كوب من عصير الصبار.

2. عصير اللوز والموز

غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن مثل الزنك ، وهو مفيد لصحة الشعر. يقال إن فيتامين هـ الموجود في اللوز مفيد جدًا في إصلاح الشعر التالف عن طريق إنتاج الكيراتين.. من ناحية أخرى، يمدنا الموز بكمية عالية من الكالسيوم وأحماض الفوليك لتغذية شعرنا.

حضري عصير اللوز والموز عن طريق مزج الأطعمة الموجودة في الحليب مع بعض المكسرات والبذور ومسحوق القرفة والعسل.. ها هي الوصفة الكاملة.

3. النظام الغذائي الغني بالبروتين

إضافة البروتين إلى نظامك الغذائي يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على صحة شعرك. يعد البيض والدجاج والدواجن والحليب والجبن والمكسرات واللبن والكينوا مصادر ممتازة للبروتينات ويجب استهلاكها بكثرة.

4. ماء الشعير

غني بالحديد والنحاس الذي قد يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء ويقوي بصيلات الشعر.. يمكنك استخدام الشعير المقشر أو الشعير اللؤلؤي لعمل هذا العلاج المنزلي المذهل لنمو الشعر.. يُغلى الشعير في الماء ويُضاف الملح إليه ويُترك على نار خفيفة لمدة نصف ساعة تقريبًا. ارفعي الشعير وأضيفي إليه قشر الليمون والعسل.

5. الحلبة

تحتوى على نسبة عالية من حمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين ج وكذلك المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد. ليس هذا فقط ، فهذه التوابل السحرية تقدم أيضًا كمية جيدة من البروتين. تجتمع كل هذه العناصر الغذائية معًا لعلاج المشكلات المتعلقة بالشعر وتعزيز نمو الشعر.

يمكنك نقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل وتناولها في صباح اليوم التالي ، أو يمكنك ببساطة إضافة التوابل إلى وصفات الطبخ الخاصة بك.

اختر دائمًا العلاجات المنزلية الطبيعية مثل هذه لتعزيز نمو الشعر. نظرًا لوجود خصائص مختلفة ، ستساهم هذه الأطعمة أيضًا في تعزيز صحتك العامة.