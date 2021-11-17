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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم تألقه.. تعرف على سبب تأخر تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية، عن سبب تأخير التوصل لاتفاق بخصوص تجديد عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول.

 

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الاختلاف في تقدير قيمة محمد صلاح بين ليفربول واللاعب نفسه وموكله هو سبب تأخير التوصل لاتفاق بخصوص العقد.

 

وأشارت الصحيفة إلي أن إدارة ليفربول تعي جيدًا بأن تجديد عقد محمد صلاح يستلزم منحه راتباً يجعله أكثر اللاعبين تقاضيًا للأجور في تاريخ النادي الإنجليزي.

 

ووصلت مفاوضات مجلس إدارة نادي ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، لتجديد عقده، إلى طريق مسدود، بسبب الخلاف حول الراتب الأسبوعي.

 

ووفقا لتقارير صحفية، فإن محمد صلاح طلب 500 ألف جنيه راتبا أسبوعيا، لتجديد عقده، وهو ما ترفضه إدارة ليفربول، لعدم كسر سقف الرواتب في النادي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول في 2023.

ويتقاضي محمد صلاح 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعباً “حاليا مع ليفربول”، حيث يتواجد في المركز الـ 12 في قائمة الأعلي راتباً في الدوري الإنجليزي، رغم أنه الأفضل في العالم حالياً، بشهادة أساطير الكرة العالمية.

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