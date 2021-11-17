يحتاج للتطور.. ميدو ينتقد أداء منتخب مصر أمام الجابون

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن أداء المنتخب الوطني كان بعيدًا عن الشكل الذي يتمناه الجمهور في لقاء الجابون بختام مرحلة المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزا باهتا، على حساب ضيفه الجابون بنتيجة 2-1، أمس، الثلاثاء ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) إنه من الوارد وضع أعذار للجهاز الفني للمنتخب في ظل الدفع بلاعبين جدد موضحًا أن المنتخب يحتاج للتطور بشكل كبير قبل المرحلة الفاصلة في شهر مارس المقبل.

وأضاف، أنه شاهد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في التصفيات مؤكدًا أن المنتخب الجزائري بطل أفريقيا يسبق مصر بشكل كبير وهو مؤشر صعب قبل المرحلة الفاصلة.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني بالدور الأخير من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، رفقة مالي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا.

ومن المنتظر أن يواجه أحد منتخبات الجزائر أو نيجيريا أو تونس أو المغرب أو السنغال.

