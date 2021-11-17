هجمات هاكرز.. اتفاق إسرائيلي أمريكي لمكافحة الهجمات السيبرانية

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اتفقتا على تشكيل فريق أمن إلكتروني مشترك لمكافحة هجمات الهاكرز عبر الإنترنت وخاصة التي تتعلق بطلب أموال كبيرة من شركات وأفراد مقابل استعادة قواعد بياناتهم التي يتم اختراقها.



وحسب الصحيفة، فإن القرار اتخذ خلال زيارة نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو إلى تل أبيب، الأحد.