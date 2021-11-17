اليوم.. إذاعة حفل ريهام عبد الحكيم وجنات بمهرجان الموسيقى العربية على Cbc

تعرض قناة cbc اليوم حفل النجمتان ريهام عبد الحكيم وجنات، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية ، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

ريهام عبد الحكيم تتألق بمهرجان الموسيقى العربية

تقدم "ريهام" خلال الحفل العديد من الأغنيات الشهيرة، أبرزها "وحياة عينيك"، و"إيه هو ده"، و"الأسامي"، و"خاتم سليمان"، و"زي العسل"، و"فيها حاجة حلوة"، و"حيرت قلبي معاك". أما جنات فتقدم "يا مسا الجمال"، و"قولوا لعين الشمس"، و"حبيبي على نياته" و"ماتفكرنيش"، و"دارت الأيام"، وغيرها العديد من الأغنيات.

جنات على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية

وكانت قدمت النجمة جنات، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية فى الثامنة مساءً، حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى، يسبقها فاصلا للنجم الفلسطينى الشاب محمد عساف، وفقرة موسيقية لعازف الكمان الفنان الأردنى ليث صديق، إلى جانب فقرة غنائية للفنانين إبراهيم راشد وصابرين النجيلى.



كانت قناة cbc العامة قد عرضت خلال الأيام الماضية، حفلات عدد من النجوم، من بينهم الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف راضي والفنان علي الحجار والفنان هاني شاكر والفنانة مي فاروق والفنانة فايا يونان والفنان صابر الرباعي والموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي قدموا خلالها مجموعة من أهم أعمالهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.