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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في اصطدام سيارة بعمود إنارة في أسيوط

صدى البلد

أصيب 6 أشخاص في اصطدام سيارة بعمود إنارة بطريق أسيوط الغربي بمدخل قرية دير الجنادلة بمركز الغنايم.


تلقى اللواء الدكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة بمدخل قرية دير الجنادلة ووقوع مصابين.

 

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على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص اصطدام السيارة رقم 7849 ي ج د "تمناية" بعمود إنارة بمدخل قرية دير الجنادلة.


وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم "نجاه.ج.ر"، و"إيمان.ر.ع" 23 عامًا، و"هديه.ع.ع" 45 عامًا، و"ممدوح.ا.ح" 56 عامًا، و"مروى.ج.ف" 25 عامًا، ووطيف.ر.ش" 59 عامًا.

 

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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IMG-20211117-WA0045
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اصطدام سيارة عمود انارة امن اسيوط مركز الغنايم طريق أسيوط

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