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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

فرح يكسوه الحزن..تفاصيل جديدة حول مصرع وإصابة 5 أشخاص من بينهم عروسان في البحيرة

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ملاكي

 كانت الفرحة تملأ قلوب أفراد العائلة ، لاستقبال زفاف العروسين ، وتهيأ الجميع  لحضور ذلك الحفل بقرية شبراريس التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، لكن كان للقدر دورًا فى عدم اكتمال تلك الفرحة، و تحولت الضحكات والغناء إلى صرخات وبكاء. 

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وبعد ذهاب الأقارب والجيران  لحضور حفل الزفاف في أجواء مليئة بالفرحة لم يكن يعلم أحد أن تلك الفرح سيتحول إلى حزن، بسبب تعرض العروسين وأشقائهم والسائق  لحادث سير مؤلم أثناء توجههم إلى  المنزل، نتج عنه مصرع شقيقة العروسة و إصابة العروسين  و شقيقة العريس والسائق. 

تفاصيل الحادث 



يروي أحد أقارب الضحية تفاصيل الحادث، قائلاً : " ذهب العريس لإحضار العروسة وأثناء رجوعهم من شبراخيت اصطدمت السيارة الملاكي بعمود كهرباء وانقلبت في الترعة بالقرب من قرية شبراريس".  

أوضح أن السيارة كان بداخلها العروسين وشقيقة العروسة و شقيقة العريس، مشيراً إلى أن بسبب السرعة الزائدة من السائق أدي إلي انقلاب السيارة وفاة شقيقة العروسة وإصابة العروسين و شقيقة العريس جميعهم داخل المستشفى في حالة حرجة. 

 

بداية الحادث 



وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في ترعة أثناء موكب زفاف علي طريق مركز شبراخيت. 

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع شقيقة العروس تدعي "آية حجازي ١٧ سنة"، وإصابة العروسين و إثنين آخرين وهم :" نوره حجازي ٢٠ سنة، محمد فواز ٢٨ سنة، سمر يوسف  ١٨ سنة، أحمد فواز ٢٣سنة"، إثر انقلاب سيارتين ملاكى في أرض زراعية أثناء موكب الزفاف بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البحيرة مصرع وإصابة 5 أشخاص مركز شبراخيت موكب زفاف انقلاب سيارة ملاكى محافظة البحيرة زفاف العروسين

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