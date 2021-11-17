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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب كورونا.. قرار عسكري يهدد جنود البحرية الأمريكية

جنود البحرية الامريكية
جنود البحرية الامريكية

قالت البحرية الأمريكية إن عناصرها الذين انتهت أسباب أو مدة إعفائهم من التطعيم ضد فيروس كورونا لديهم خمسة أيام للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، أو مواجهة إنهاء خدمتهم.

ووفقا لشبكة سي إن إن، أشارت قيادة البحرية إلى أنها لا تزال تراجع طلبات الإعفاء من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو دينية، مؤكدة أنها لن تقدم على فصل أحد خلال مراجعة طلبه.

وقالت البحرية إنه حتى الأسبوع الماضي قد جرت الموافقة على 6 إعفاءات طبية، دون الموافقة على أي إعفاءات دينية.

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ويبلغ معدل التطعيم للجيش الأمريكي حوالي 94 بالمئة، وآخر موعد للتلقيح لكافة صنوف القوات غير البحرية والجوية هو 15 ديسمبر، بحسب أحدث البيانات.

وكانت القوات الجوية قد حددت في وقت سابق موعدا نهائيا للتطعيم الكامل انتهى في 2 نوفمبر الجاري، إذ جرى إعطاء اللقاح إلى ما يقرب من 97 بالمئة من عناصرها، بينما تقدم آلاف الجنود والطيارين بطلب للحصول على إعفاء ديني.

وأما بالنسبة للموعد النهائي لتطعيم كافة الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع بشكل كامل فقد تحدد بنهاية 22 نوفمبر.

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