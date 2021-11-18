إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بتوسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر".. نواب: يؤكد استراتيجية الدولة وبراعة في التخطيط للتنمية الاقتصادية.. ويحقق فائضا للتصدير للخارج

برلماني: التوسع في مشروع "مستقبل مصر" يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

نائب بالشيوخ: مستقبل مصر يستهدف انتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية

عضو بالشيوخ: مشروع مستقبل مصر يسهم في زيادة الصادرات الزراعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر" بحيث يتم تنفيذه في إطار شامل ومتكامل الأركان، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتوفرة، خاصةً الأراضي الزراعية والمياه، بحيث يكون المشروع بمثابة قاطرة للتطور الزراعي في الدولة، من خلال تبني مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة التي تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيا العالمية في الري والزراعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

كما وجه الرئيس بتركيز مشروع "مستقبل مصر" على زراعة السلع الاستراتيجية اللازمة لتقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن الاستفادة من المشروع بإدراج مختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بالنشاط الزراعي، لتحقيق قيمة مضافة لانتاجية المشروع، وكذلك إنشاء مجمع تصنيع زراعي متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من متطلبات الإنتاج، إلى جانب منظومة المعامل والصوامع والمبردات المطلوبة لعمل هذا المشروع العملاق.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان إن مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية يأتي استمرارا للمشروعات التنموية العملاقة التي تنتهجها القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن المشروع يساهم بـ 60% من الدلتا الجديدة، ما يساهم بدوره في تعظيم الإنتاج الزراعي.

أشاد عرفة صالح عضو مجلس النواب، بتوجيات الرئيس السيسي بشأن توسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر" والاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية والمياه.

قال صالح في تصريح خاص، إن مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية يأتي استمرارا للمشروعات التنموية العملاقة التي تنتهجها القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن المشروع يساهم بـ 60% من الدلتا الجديدة، ما يساهم بدوره في تعظيم الإنتاج الزراعي.

وأكد صالح أهمية المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة بل وتحقيق فائض كبير للتصدير، ويقلل المشروع من الفجوة الموجودة حاليا نتيجة الاستيراد من الخارج، وهو ما يؤكد استراتيجية الدولة المصرية وبراعة الرئيس السيسي في التخطيط للتنمية الاقتصادية بشكل عام والتنمية الزراعية على وجه الخصوص.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزمات التي يواجهها العالم حاليا وعلى رأسها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، أظهرت أهمية تعظيم موارد الدولة وزيادة معدلات الإنتاج خاصة الزراعي والصناعي، حيث أغلقت العديد من الدول بالخارج خاصة أوروبا أبوابها ومنافذها التصديرية بسبب أزمة كورونا، لذلك كان لابد من تفعيل استراتيجية الاكتفاء الذاتي والاعتماد على مواردنا الذاتية وهو ما انتهجته الدولة المصرية في كافة القطاعات.

كما أشاد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسيع في نشاط مشروع "مستقبل مصر" والاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية والمياه.



وأكد محسن في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المشروع يمثل إضافة حيوية للمشاريع القومية العملاقة، التي تنفذها الدولة من جهة وإضافة للمنتج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي لمصر من جهة ثانية، لافتا إلي أن مقومات النجاح للمشروع موجودة، لقربه من موانئ التصدير والمطارات والمناطق الصناعية، وكذلك لاقترابه من عدد من الطرق والمحاور الرئيسية الأمر الذى يسهل نقل وتسويق المنتجات الزراعية من أراضي المشروع إلى سائر أنحاء البلاد.

وأكد النائب على أهداف المشروع الرائدة التى تتمثل في انتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، والعمل على سد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى، إضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة داخل الموقع، وتوفر فرص استثمارية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي سيعود بالخير على مصر وعلى مشاريع التصنيع الزراعي.

كما، أشاد عبده أبو عايشه عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بجهود الرئاسة التي تجلت في توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسيع في نشاط مشروع "مستقبل مصر" والاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية والمياه.

وقال “أبو عايشه” فى تصريح خاص له، إن ما يتم في مجال الزراعة المصرية من إنجازات متواصلة، يدفع بالقطاع الزراعي إلى مجالات متطورة ويزيد الحاصلات الزراعية والإنتاج الزراعي بشكل عام في البلاد، مؤكدًا أن مستقبل مصر الزراعي، مشروع واعد، ومع توفير كافة الإمكانيات له ومصادر الري، وزراعة المحاصيل الزراعية المناسبة للتربة، سيكون قادرًا على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية من ناحية، وزيادة الصادرات الزراعية من ناحية أخرى.

وأضاف النائب، أنه لعقود طويلة وقبل تولي الرئيس السيسي الحكم، كانت الزراعة كما مهملا، ولم تطالها أبدا أي خطط للتنمية والاستثمار عكس ما فعله الرئيس السيسي من إعطائها أهمية قصوى والاهتمام بزيادة المساحة الزراعية.