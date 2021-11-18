قريبا.. أحمد زاهر يروج لـ فيلم "فارس"

روج الفنان أحمد زاهر لفيلمه الجديد “فارس”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر أحمد زاهر صور له بصحبه الفنانة منة فضالي، والفنان أحمد صفوت، وعلق أحمد زاهر علي الصور، كاتبًا: “اصدقاء العمر في #فيلم #فارس قريبا استنوناااااااا #فارس قريبا في كل دور العرض”.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني علي تهنئة الفنان أحمد زاهر علي فيلم “فارس”، وجاءت التعليقات كالاتي:

علقت الفنانة منة فضالي كاتبة: “الف مبروك يا حبيبي ربنا يكرمك ودائما ناجح”، بينما عبرت الفنانة ملك أحمد زاهر عن اعجابها بالصور بأشكال القلوب.

وينتظر الفنان أحمد زاهر عرض فيلمه الجديد «فارس» بجانب حسين فهمي وإيمان العاصي ونهال عنبر وأحمد صفوت وملك أحمد زاهر وعابد عناني وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم صلاح عبد الله، والفيلم من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



يذكر أن أحدث أعمال أحمد زاهر حكاية "كدبة كبيرة"من مسلسل ورا كل باب،ويجسد ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين.



وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

