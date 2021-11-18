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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نتيجة لإغلاق كورونا.. قصر النظر وباء يهدد ملايين الأطفال

قصر النظر
قصر النظر

تسبب الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا المستجد في زيادة تعرض الأطفال للشاشات، سواء للتعلم عن بعد أو للتسلية أثناء بقائهم بالمنزل لساعات طويلة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في إصابة ملايين الأطفال حول العالم بقصر النظر، وفقاً لما أكدته دراسة علمية جديدة.


وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يعتبر قصر النظر هو حالة تصيب العين تجعل الأشياء البعيدة تبدو مشوشة، بينما يمكن رؤية الأشياء القريبة بوضوح.


وإذا لم تتم معالجة هذه المشكلة، فإنها قد تؤدي إلى مخاطر طويلة الأجل على صحة العين مثل إعتام عدسة العين والغلوكوما وانفصال الشبكية.


 فقد فحص مؤلفو الدراسة الجديدة أكثر من 3 آلاف بحث سابق يبحث في العلاقة بين زيادة التعرض للشاشات وارتفاع خطر الإصابة بقصر النظر لدى الأطفال.


وقد شمل أحد هذه الأبحاث أكثر من 120 ألف طفل في سن الدراسة الابتدائية في الصين في عام 2020.


ووجد الفريق، التابع لجامعة أنجليا روسكين البريطانية، أن كثرة النظر للتلفزيون والهواتف الجوالة والحاسوب ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بقصر النظر بنسبة تتراوح من 30 في المائة تقريباً إلى 80 في المائة.


كما توصلوا إلى أن قصر النظر زاد بمقدار ثلاث مرات خلال العام الماضي لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.


وأثارت النتائج قلق الخبراء، الذين يقولون إنه كلما حدثت الإصابة بقصر النظر في سن صغيرة، زادت احتمالية حدوث مشاكل كبيرة في صحة العين في وقت لاحق من الحياة.


وأكد الباحثون ضرورة إجراء فحوص دورية لعيون الأطفال، مشيرين إلى أن الحل الأمثل لمشكلة قصر النظر هو ارتداء نظارات أو عدسات تصحيحية.

النظر العالم فيروس كورونا الاطفال العين

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