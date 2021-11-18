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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يلتقى الرئيس والأمام الأكبر وقداسة البابا.. كواليس الزيارة التاريخية للأمير تشارلز إلى مصر

ولي العهد البريطاني
ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

كشف السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي كواليس الزيارة التاريخية للأمير تشارلز إلى مصر خلال مداخلة تلفزيونية، وإلى أبرز التصريحات: 

لزيارة الأماكن السياحية.. السفير البريطاني: سيكون هناك فيضان من البريطانيين في مصر|فيديو
قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إنه تزامنا مع زيارة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يوجد هناك أكثر من 4 آلاف سائح بريطاني في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم. 

خاصة الأهرامات والإسكندرية.. السفير البريطاني: الأمير تشارلز سيحرص على زيارة المعالم الأثرية المصرية
قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز سيكون حريصاً على زيارة المعالم الأثرية المصرية خاصة الأهرامات والإسكندرية، مضيفا أن مكتبة الإسكندرية تعتبر منارة العالم.

 

السفير البريطاني: الأمير تشارلز سيلتقي الرئيس السيسي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس خلال زيارته لمصر
تحدث السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، عن كواليس الزيارة التاريخية لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز لمصر.

 

 

السفير البريطاني: زيارة الأمير تشارلز لمصر أهم الزيارات الخارجية للمملكة المتحدة
قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن زيارة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني هي من أهم الزيارات الخارجية لبريطانيا. 
 


السفير البريطاني يكشف كواليس الزيارة التاريخية للأمير تشارلز إلى مصر.. فيديو
كشف السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، عن كواليس الزيارة التاريخية ل_ ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وقرينته لمصر. 
 

السفير البريطاني بالقاهرة: محمد صلاح يخدم علاقاتنا مع مصر بشكل أفضل مني

قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن الأمير تشارلز سيكون حريصاً على زيارة المعالم الأثرية المصرية خاصة الأهرامات والإسكندرية.

 

 

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