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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير تعليم الوادي الجديد يشهد بدء احتفالات الطفولة بمدرسة الأمل للصم بالخارجة

جانب من الاحتفاليه
جانب من الاحتفاليه

شارك الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الوادى الجديد ، اليوم الخميس، بدء إحتفالات مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة بأعياد الطفولة وبمرافقة مدير إدارة الخارجة التعليمية ومديرى إدارتى التربية الخاصة والاتصال السياسى بالمديرية وحضور مدير إدارة المدرسة.

 

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية والترفيهية والمسابقات الشيقة والتى أضفت سعادة غامرة على وجوه الطلاب، وحرص وكيل التعليم بالمحافظة على مشاركة الطلاب يومهم المبهج والذى كان له ابلغ الأثر فى نفوس الجميع.

 

وقال مدير التعليم، إننا جميعا نعمل جاهدين لرسم البسمة على وجوه طلابنا من ذوى ومشاركتهم بجميع المناسبات ونسعى دائما لتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وفي سياق متصل كرم وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس ، مدير مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات ومجموعة من العاملين بالمدرسة.

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جاء ذلك لما شهده وكيل التعليم بالمحافظة خلال زيارته للمدرسة من المجهودات المتميزة المبذولة للإرتقاء بالعمل والنهوض به والحرص دائما على مصلحة طالبات المدرسة والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.

وأوضح الدكتور جمال أن مثل هذه النماذج المشرفة يحتذى بها ، لتحقيق الأفضل لسير العملية التعليمية بكل دقة وانضباط مؤكدا على دعمه الدائم للمتميزين وتشجيعهم وتحفيزهم للمزيد من العطاء للارتقاء والنهوض بالعمل.

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