أخبار الفن|حسن أبو الروس يتحدى النقابة.. طارق الشناوي يوجه رسالة لـ هاني شاكر..مأساويات في حياة أحمد زكي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض ابرزها

ليلى غالب تبهر أعضاء لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. والسفارة تعلق

أبهرت المصرية ليلى غالب أعضاء لجنة تحكيم برنامج ذا فويس الألماني بصوتها، واحتفت السفارة الألمانية بالقاهرة بها.

سيسقط قراره.. طارق الشناوي يوجه رسالة لـ هاني شاكر: الحل أن تغني مهرجانات

علق الناقد طارق الشناوي على قرارات نقابة الموسيقيين الأخيرة بوقف 19 مغنيا عن الغناء.

عن الوحدة والمرض والبدايات والهروب.. مأساويات في حياة أحمد زكي

نجومية كبيرة حققها الراحل أحمد زكي الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، الخميس، ولكن كان وراء تلك النجومية رحلة طويلة من المعاناة، أثرت في شخصية الراحل وجعلته يفكر في بعض الأوقات بالانتحار.

ذكرى استشهاد محمد مبروك.. إياد نصار يكشف كواليس خاصة عن تجسيده لشخصيته

تحل علينا اليوم الذكرى الذكرى الثامنة لاستشهاد العقيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني الذى ضحى بحياته من أجل وطنه، وجسد شخصيته الفنان إياد نصار رمضان الماضي ضمن أحداث مسلسل الاختيار 2 الذى عرض وحقق نجاحا كبيرا.

غنى على فلاشة ولم يلتزم بقرار إيقافه.. حسن أبو الروس يتحدى قرارات نقابة الموسيقيين

تحدى الفنان حسن أبو الروس قرارت نقابة المهن الموسيقية التي منعته من الغناء، وظهر أمس، الأربعاء، في أحد أماكن السهر الشهيرة وهو يغني "مليونير" وأغنية "فلتت مني" على فلاشة، وهو الأمر الذي منعته نقابة المهن الموسيقية، وغرمت على اثره الفنان أحمد سعد لعدم التزامه بالقرارات.